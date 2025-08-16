Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam hôm nay tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2025-2030.

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sáng lập năm 2003; là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tại Đại hội, Quỹ nhất trí đổi tên thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng mở thành phần, đa dạng về chủ đề và linh hoạt về cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 5 gồm có 35 thành viên, thêm 12 thành viên mới. Ban Chấp hành đã bầu 12 người tham gia Ban Thường vụ Hội đồng.

Ông Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng suy tôn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm Chủ tịch danh dự của Hội đồng nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời ủng hộ việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, là một tổ chức thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam được thành lập với sứ mệnh tập hợp, phát huy trí tuệ, tâm huyết của những người tự nguyện tham gia đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân vì sự nghiệp hoà bình và phát triển đất nước.

Dưới sự lãnh đạo nhiệt huyết của các lãnh đạo Quỹ qua các thời kỳ, tiêu biểu là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu đã được triển khai hiệu quả trên cả 3 lĩnh vực: Phát huy quan hệ đối tác song phương và đa phương, nghiên cứu - tư vấn chính sách và thông tin đối ngoại.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, chúng ta có những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thì sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân các nước trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội đồng. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Theo đó, với những yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn sắp tới, chúng ta hoan nghênh việc đổi tên Quỹ tại Đại hội lần này thành Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, đồng thời chuyển đổi phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng mở về thành phần tham gia, đa dạng về chủ đề và linh hoạt về cách tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Về phương hướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý Hội đồng cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Hội đồng cần tăng cường tham gia các diễn đàn đa phương, thúc đẩy các sáng kiến toàn cầu về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, công bằng xã hội...

Bên cạnh đó, Hội đồng cần mở rộng mạng lưới liên kết với các tổ chức hòa bình và phát triển quốc tế, tranh thủ các cá nhân, nhân vật có uy tín, có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế...