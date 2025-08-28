Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những đóng góp quan trọng của bà trong lĩnh vực đối ngoại, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Đức Hải cũng nêu rõ trong suốt quá trình đảm nhận nhiều cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Quốc hội

Kính chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dồi dào sức khỏe, trường thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn, với những kinh nghiệm của mình, nguyên Phó Chủ tịch nước sẽ tiếp tục theo dõi, chia sẻ ý kiến quý báu nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Đức Hải đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" và quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Trước đó, ngày 25/8, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.