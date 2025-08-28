Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến thăm và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những đóng góp quan trọng của bà trong lĩnh vực đối ngoại, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Ông Nguyễn Đức Hải cũng nêu rõ trong suốt quá trình đảm nhận nhiều cương vị công tác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Kính chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dồi dào sức khỏe, trường thọ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn, với những kinh nghiệm của mình, nguyên Phó Chủ tịch nước sẽ tiếp tục theo dõi, chia sẻ ý kiến quý báu nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ông Nguyễn Đức Hải đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" và quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Trước đó, ngày 25/8, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26/5/1927.
Trong giai đoạn 1969-1976, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam; Bộ trưởng Ngoại giao, phụ trách toàn diện công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận, đấu tranh ngoại giao.
Bà cũng lãnh đạo trực tiếp các hoạt động tuyên truyền, đối ngoại nhân dân và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế với hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế tiến bộ.
Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.
Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý.