Sáng nay (22/5), tại phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan, HĐXX cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Trong lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn sự điều hành công minh của HĐXX và xin nhận trách nhiệm của bản thân.

“Tôi xin nhận trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và của nhân dân. Xin cám ơn Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và tòa án đã giúp chúng tôi nhận thức được hành vi tội phạm của mình”, lời bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo trong vụ án sẽ là bài học cho những cán bộ khác trong công tác quản lý đối với các công trình xây dựng đang bị kép dài trong cả nước. “Nguồn vốn nhà nước cần được sử dụng hiệu quả”, lời bị cáo Tiến.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày tiếp: “Đến nay, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã được khánh thành, đi vào sử dụng. Đây là niềm hạnh phúc của chúng tôi, niềm an ủi của chúng tôi khi đạt được ước mơ cháy bỏng của mình về bệnh viện hiện đại cho tất cả người dân cùng sử dụng.

Các bị cáo đang đứng trước tòa hôm nay là những người tham gia những bước đầu tiên để xây dựng lên Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến xin HĐXX áp dụng khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích, đóng góp cho ngành y tế, để các bị cáo có thể sớm trở về làm công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Nỗi ân hận của các bị cáo

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cũng gửi lời cảm ơn tới Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát đã giúp bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội.

Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân, gia đình và vợ con. Theo lời ông Thắng, bị cáo từng tham gia bộ đội tình nguyện rồi về phục vụ trong ngành y tế, nhưng đến cuối đời lại để xảy ra sai phạm. Bị cáo rất ăn năn, hối hận.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm xin HĐXX cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội. “Tôi gần 70 tuổi, sức khỏe suy giảm nhiều, kính mong HĐXX cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Thắng trình bày.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu GĐ Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ) cũng thể hiện sự ân hận khi để xảy ra hậu quả tại 2 dự án.

Theo lời ông Tuấn, khi mới bắt đầu triển khai dự án, bị cáo đã có cách làm không đúng nên đã để xảy ra sai phạm. Ông mong Tòa xem xét cho bản thân được hưởng lượng khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cho bị cáo sớm trở về, tiếp tục được chăm sóc gia đình, con cái.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) bày tỏ sự đau xót, suy sụp vì lỗi lầm của mình.

Ông Tú trình bày lời nói sau cùng: "Bị cáo là bác sĩ, với suy nghĩ giản dị là đóng góp phần nhỏ của mình để đóng góp cho sức khỏe nhân dân. Bị cáo mong có bệnh viện tốt hơn, chưa nghĩ rằng sau nhiều năm lại đứng trước một phiên tòa như thế này.

Bị cáo làm theo tập thể, các đơn vị chuyên môn thẩm định. Bị cáo là bác sĩ, không được dào tạo chuyên sâu về xây dựng. Nhìn lại vụ án, bị cáo rất day dứt, đau xót không phải vì bản thân bị truy tố mà nhìn thấy dự án bị kéo dài nhiều năm, làm giảm niềm tin của nhân dân. Bị cáo không có động cơ vụ lợi, không nhận lợi ích vật chất và không mong muốn hậu quả xảy ra”.

Trong lời nói sau cùng của mình, các bị cáo khác cũng bày tỏ ân hận, mong được khoan hồng. HĐXX sẽ tuyên án vào 15h ngày 27/5.