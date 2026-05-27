Chiều nay (27/5), tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra ở dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, HĐXX buộc cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phải liên đới bồi thường, khắc phục số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người nộp tiền khắc phục hậu quả nhiều nhất vụ án, với 24,5 tỷ đồng. Bị cáo được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục một phần hậu quả; gia đình có công với cách mạng, có thân nhân là liệt sĩ và mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngoài ra, HĐXX ghi nhận bà Tiến có nhiều thành tích trong công tác, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen; có đóng góp cho ngành y tế và công tác vận động hiến, ghép mô tạng...

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả 393 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách điều hành Ban YTTĐ) phải bồi thường hơn 223 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban YTTĐ, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) mỗi người bị buộc bồi thường 8,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị, Bộ Y tế) phải bồi thường 29 tỷ đồng; Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp, cùng là cựu lãnh đạo Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), mỗi người bị buộc bồi thường 1 tỷ đồng.

Yêu cầu sớm hợp tác, đưa 2 bệnh viện vào sử dụng

HĐXX kiến nghị Bộ Y tế phối hợp các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động.

Theo HĐXX, việc truy tố, xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với nhau và thống nhất với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Khi lượng hình, ngoài bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với nhiều bị cáo khác như sức khỏe yếu, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

HĐXX đánh giá các bị cáo phạm tội trong bối cảnh chịu nhiều áp lực khi triển khai hai dự án quy mô lớn, thời gian thực hiện gấp; một số người còn hạn chế về chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bị cáo đã vi phạm quy định trong thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án được xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu nhà thầu chi tiền theo tỷ lệ 5% trên số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Thắng bị cáo buộc nhận hơn 51 tỷ đồng, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,6 tỷ đồng từ các nhà thầu.