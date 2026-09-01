Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, các bị cáo đã có vi phạm trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm của các bị cáo trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án được xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

Các quyết định này là căn cứ để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (viết tắt là Ban YTTĐ, Bộ Y tế) triển khai thực hiện dự án, song quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Quá trình lựa chọn nhà thầu đối với 10 gói thầu xây lắp của hai dự án, bà Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề xuất của ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện các gói thầu này.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Đổi lại, ông Thắng đề nghị các nhà thầu chi cho Ban YTTĐ khoản tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế của các gói thầu. Thực hiện thỏa thuận này, các nhà thầu đã đưa cho bị cáo Thắng tổng cộng 88,465 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền từ các nhà thầu, ông Thắng đã chi cho bà Tiến 2,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Tiến khai, vào năm 2016, khi dự án triển khai được hơn một năm, ông Thắng cùng một người khác đến phòng làm việc của bà để báo cáo công việc. Sau buổi làm việc, hai người để lại một gói quà. Một thời gian sau, bà Tiến mới biết đó là quà của ông Thắng (theo lời khai của ông Thắng, bên trong gói quà có 2 tỷ đồng).

Ngoài ra, ở những lần khác, bà Tiến còn nhận khoảng 500 triệu đồng.

Khi được hỏi về việc nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, phụ trách điều hành Ban YTTĐ), cựu Bộ trưởng thừa nhận đã nhận 5 tỷ đồng.

Với hành vi sai phạm nêu trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Về dân sự, tòa buộc cựu Bộ trưởng phải liên đới bồi thường, khắc phục số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Nội dung kháng cáo của 10 bị cáo

Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Ngoài bà Tiến, 9 bị cáo khác trong vụ án cũng có đơn kháng cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban YTTĐ) và các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Riêng bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban YTTĐ) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.