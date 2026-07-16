TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền nộp ngân sách nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) và các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Riêng bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên án 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù.

8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 3 đến 30 năm tù về các tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí''; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Nhận hối lộ".

Sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và thuộc cấp

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Các sai phạm khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, ông Nguyễn Chiến Thắng còn nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… Đây là cơ sở để ông Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, dẫn đến thất thoát lãng phí.