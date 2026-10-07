Sáng 7/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

Tại hội nghị, bà Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc sáp nhập.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp. Bà Hằng thay ông Nguyễn Văn Y, được điều động đến công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho bà Nguyễn Thị Nhật Hằng và ông Phạm Ngọc Lợi. Ảnh: T.H

Ông Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, được điều động đến công tác tại Học viện Cán bộ TPHCM.

Sau sáp nhập, Học viện Cán bộ TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Học viện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy; chịu sự quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT về đào tạo đại học, sau đại học.

Tân Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê phường Tân Khánh, TPHCM. Bà có trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, cao cấp lý luận chính trị. Trưởng thành từ cơ sở, bà Hằng có thời gian dài công tác tại Trường ĐH Thủ Dầu Một, từng giữ chức Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng trường và sau đó là Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương. Sau khi Bình Dương sáp nhập vào TPHCM, bà Hằng giữ chức Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.