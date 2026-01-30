Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí (bên trái) và ông Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: TTXVN

Theo đó, ông Đoàn Minh Huấn, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sỹ.

Ông Đoàn Minh Huấn là ủy viên Bộ Chính trị khóa 14; ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13, 14.

Ông được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ các chức vụ: Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Giám đốc, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Phó Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, sau đại học; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý, khoa học hành chính, quản lý nhà nước, quản trị công...