Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,45 đến 24,8 điểm. Ngành Luật có điểm chuẩn cao nhất với 24,8 điểm, tiếp đến là Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 23,15 điểm, Chính trị học 22,9 điểm, Quản lý Nhà nước 22,7 điểm và Công tác xã hội 22,45 điểm.

Ở phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển các ngành dao động từ 24,43 đến 26,84 điểm. Trong đó, ngành Luật tiếp tục dẫn đầu với 26,84 điểm; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 25,26 điểm; Chính trị học 24,96 điểm; Quản lý Nhà nước 24,72 điểm và Công tác xã hội 24,43 điểm.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn dao động 829-937 điểm, trong đó ngành Luật cao nhất với 937 điểm.