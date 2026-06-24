PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 1972 tại xã Yên Mỹ, tỉnh Bắc Ninh. Bà tốt nghiệp cử nhân Hóa học tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1993, nhận học vị thạc sĩ năm 2001, tiến sĩ năm 2006 và được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2016.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng làm Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục. Ảnh: NAEM.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng từng kinh qua nhiều vị trí quản lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội như: Phó Trưởng phòng Sau đại học (2007-2013); Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ đào tạo tiên tiến (kiêm nhiệm từ 2009-2018); Trưởng phòng Sau đại học (2013-2018).

Từ tháng 2/2018, bà Hằng được Bộ GD-ĐT điều động, bổ nhiệm và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Học viện Quản lý giáo dục, như: Phó Giám đốc Học viện (từ tháng 2/2018); Chủ tịch Hội đồng Học viện (từ tháng 12/2019 - 01/2026); Bí thư Đảng ủy Học viện (từ tháng 3/2021 đến nay).

Từ tháng 9/2020 - 4/2025, bà Hằng cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD-ĐT.

Như vậy, ban lãnh đạo của Học viện Quản lý giáo dục hiện nay gồm Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng và các phó giám đốc: PGS.TS Phạm Văn Thuần; TS Phan Hồng Dương; TS. Phùng Thị Lý Hằng.