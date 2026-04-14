Ngày 14/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngân hàng.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, là tiến sĩ ngành Luật. Ông có thời gian dài công tác giảng dạy, quản lý đào tạo tại Học viện Ngân hàng. Sau đó, ông giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp (Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước) rồi đảm nhiệm chức Phó chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2019, ông làm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Từ tháng 12/2021, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Bùi Hữu Toàn. Ảnh: BAV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn khẳng định thời gian tới sẽ đặt trọng tâm vào chiến lược chuyển đổi số toàn diện, đưa công nghệ và AI trở thành nền tảng cốt lõi trong hoạt động đào tạo và quản trị, đồng thời quốc tế hóa chương trình đào tạo, đảm bảo tính thực tiễn và khả năng thích ứng của người học.

Bên cạnh đó, sẽ thiết lập hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa Học viện với hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp; phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn quốc tế, có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tiên tiến; tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, gia tăng các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng và tư vấn chính sách…