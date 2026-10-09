Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa giảm án cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa giảm án cho bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Khấu trừ thời gian bị tạm giam 116 ngày, đến nay, bà Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, bà Loan và các luật sư viện dẫn nhiều chính sách, quy định có lợi tại Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý vi phạm về đất đai và Nghị quyết 03 của Hội đồng Thẩm phán. Theo đó, bà Loan và các luật sư cho rằng hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ, từ đó đề nghị miễn hình phạt.

Bà Nguyễn Thị Như Loan và luật sư tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Huế

HĐXX ghi nhận đến thời điểm phúc thẩm, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo Loan vì bị cáo không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Quang Thung (cựu Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) cũng được giảm án từ 14 năm xuống còn 12 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) được giảm án từ 7 năm xuống còn 5 năm tù; Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín) được giảm từ 7 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù.

Một số bị cáo khác cũng được giảm từ 9 tháng đến 2 năm tù, chuyển sang hưởng án treo hoặc nhận mức án bằng thời gian đã bị tạm giam sau khi nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.

Vụ án gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM), các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước khi chuyển nhượng tài sản công mà không định giá, đấu giá theo quy định.

Ngoài ra, một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Lê Quang Thung, với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận 3 triệu USD. Thực tế, ông Thung đã hai lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD từ bà Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín) để bán khu đất 39-39B trái pháp luật cho Linh và Dừa.

Ông Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang tư nhân mà không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Như Loan bị cho là nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản Nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho các bị cáo Linh và Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định pháp luật. Sau đó, Linh và Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bà Loan, gây thất thoát tài sản Nhà nước.