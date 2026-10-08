Công an TPHCM đang xác minh hành vi của các cá nhân, tài khoản mạng xã hội đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Tập đoàn Novaland.

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Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã làm việc với Đỗ Minh Quang, 44 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, để làm rõ hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland).

Trước đó, Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố giác của Novaland về việc một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok cùng các nhóm Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin sai lệch về tình hình tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Đỗ Quang Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Qua rà soát, thu thập dữ liệu điện tử, cơ quan công an xác định Quang là một trong những người liên quan và đã mời làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quang thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng nhiều bài viết sai sự thật về hoạt động của Novaland nhằm "câu like", "câu view", tăng tương tác.

Theo công an, các bài đăng thu hút nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động và quyền lợi hợp pháp của Novaland.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh các tài khoản khác để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM cho biết việc xử lý các hành vi tung tin sai sự thật nhằm góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bảo vệ uy tín, thương hiệu và tài sản hợp pháp của doanh nghiệp, tránh gây hoang mang cho nhà đầu tư, khách hàng và người lao động.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, không phát tán nội dung chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật.