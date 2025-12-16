Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 bị can khác về 5 tội danh.

Theo CQĐT, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Đồng thời, CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng, để bảo đảm thi hành nghĩa vụ của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín và Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín.

Ngoài ra, CQĐT đã tạm ngừng giao dịch một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm: bất động sản tại Long An; nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TPHCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

Hành vi phạm tội của bà Loan gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, bị can hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng. Gia đình bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, CQĐT xác định UBND TPHCM đã giao đất cho Công ty Phú Việt Tín khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Cụ thể, tại thời điểm ban hành quyết định giao đất ngày 25/3/2010, doanh nghiệp này chưa có dự án đầu tư được phê duyệt; khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết, chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, nên việc giao đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Theo CQĐT, trách nhiệm thuộc về các cá nhân gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT (cũ); Nguyễn Như Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Đăng ký và Kinh tế đất – Sở TN&MT (cũ); Bùi Duy Bảo Ngọc, nguyên chuyên viên Phòng Đăng ký và Kinh tế đất – Sở TN&MT (cũ); Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM và Vũ Ngọc Hồng, nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM.

Hành vi của các cá nhân nêu trên có dấu hiệu phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999, với khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù; tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Phước Dừa khai đã đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho các ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Kim Phát. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, CQĐT không có tài liệu, chứng cứ khác, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Đối với các cá nhân thuộc UBND TPHCM và các đơn vị trực thuộc gồm các ông: Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Chí Dũng, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc và Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, quá trình điều tra có lời khai của bị can Dừa về việc bị can này đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất khi giải quyết các thủ tục liên quan dự án.

Tuy nhiên, ngoài lời khai này, CQĐT không có tài liệu, chứng cứ khác, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định có dấu hiệu sai phạm của cá nhân liên quan đến việc chuyển đổi 159 căn hộ tái định cư sang bán thương mại. Do đã hết thời hạn điều tra, CQĐT tách hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.