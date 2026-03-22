Ngày 22/3, lãnh đạo UBND xã An Châu (Nghệ An) cho biết lực lượng công an địa phương đang phối hợp với Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong, ít nhất hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h50 cùng ngày, một xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Diễn Thịnh (cũ), nay là xã An Châu, đã va chạm với ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe tải đẩy ô tô 7 chỗ lao lên dải phân cách giữa đường. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông vào một xe tải khác đi theo hướng ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến hai tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, ô tô 7 chỗ bị lật nghiêng. Người dân gần hiện trường đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hậu quả, tài xế xe tải T.H.C. (52 tuổi, trú xã Văn Hiến, Nghệ An) tử vong tại chỗ. Ít nhất hai người trên ô tô 7 chỗ và tài xế xe tải đi ngược chiều bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, ba phương tiện hư hỏng nặng; một số cột đèn chiếu sáng và biển báo giao thông bị tông gãy.