XEM CLIP (nguồn: Bạn đọc cung cấp):

Theo thông tin ban đầu, tối 21/3, một số phương tiện lưu thông trên cao tốc bất ngờ bị vật thể lạ, nghi là đá, va trúng khiến kính chắn gió nứt, vỡ. Nhiều tài xế phải dừng xe khẩn cấp để kiểm tra.

Anh H.V.Đ., phụ lái xe tải, cho biết khoảng hơn 21h cùng ngày, khi xe chạy từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị, anh và tài xế nghe tiếng động mạnh phía trước cabin.

Hình ảnh ô tô vỡ kính, nghi do đá văng. Ảnh: Cắt từ clip

“Ban đầu chúng tôi nghĩ đá từ mặt đường văng lên, nhưng thấy nhiều xe khác cũng gặp tình trạng tương tự nên nghi có người ném đá lên cao tốc. Xe chúng tôi chỉ móp nhẹ phần đầu, trong khi một số xe khác bị nứt, vỡ kính”, anh Đ. kể.

Đá lớn văng vào cabin một xe tải. Ảnh: Cắt từ clip

Lãnh đạo các địa phương liên quan cho biết đã nắm thông tin vụ việc, song do xảy ra vào ban đêm nên chưa xác định được vị trí cụ thể.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.