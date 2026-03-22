Ngày 22/3, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế ô tô hỗn chiến giữa lòng đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM). Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm, gây náo loạn khu vực và khiến giao thông qua đây ùn ứ nghiêm trọng.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 21/3. Thời điểm này, một xe tải và một xe tải van giao hàng cùng lưu thông theo hướng từ chợ Kim Biên về cầu Chà Và. Khi đến đoạn qua phường Chợ Lớn, do không nhường nhịn trong dòng xe đông đúc, hai tài xế xảy ra va chạm rồi cự cãi kịch liệt.

Hình ảnh hai tài xế hỗn chiến sau va chạm giao thông ở TPHCM. Ảnh cắt từ clip

Thay vì tìm cách hòa giải hoặc chờ lực lượng chức năng xử lý, cả hai tài xế đã xuống xe với thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại nhanh chóng chuyển thành xô xát. Hậu quả, tài xế xe tải van bị đối phương tấn công, chấn thương vùng đầu, chảy nhiều máu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã vào can ngăn. Sau khi gây thương tích cho đối phương, tài xế xe tải nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến giao thông khu vực cửa ngõ Chợ Lớn bị ảnh hưởng, nhiều người chứng kiến bức xúc trước cách hành xử thiếu kiềm chế của các tài xế.

Liên quan vụ việc, Công an phường Chợ Lớn đang phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT - PC08, Công an TPHCM) trích xuất camera, xác minh danh tính và mời các cá nhân liên quan lên làm việc.