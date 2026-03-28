Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ 1 khóa 17 của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030, với 120/120 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố.

Trước đó, vào tháng 11/2025, tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh ngày 1/5/1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội. Bà có trình độ học vấn là cử nhân Kinh tế, thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Về quá trình công tác, từ 7/1990 - 7/2008, bà Phùng Thị Hồng Hà công tác tại Sở Tài chính tỉnh Hà Tây, trải qua nhiều vị trí từ cán bộ đến Trưởng phòng Quản lý tài chính - hành chính sự nghiệp, Phó giám đốc Sở.

Từ tháng 8/2008 - 6/2012, bà Hà làm Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Sở, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Từ tháng 6/2012 - 6/2016, bà Hà làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.

Từ tháng 6/2016 - 10/2020, bà làm ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Từ tháng 12/2020 - 10/2025, bà làm ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội.

Từ 10/2025 đến nay, bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội.

