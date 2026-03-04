Không thể chỉ mở rộng theo mặt cắt ngang

Nhiều năm qua, Hà Nội liên tục cải tạo, nâng cấp các trục giao thông nội đô. Nhưng thực tế cho thấy, nếu chỉ mở rộng mặt đường mà thiếu tổ chức giao thông đồng bộ, thành phố vẫn lặp lại vòng luẩn quẩn: làm xong lại tắc.

Tuyến vành đai 2 - một trong những trục giao thông huyết mạch của Hà Nội là ví dụ điển hình. Đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Trường Chinh sau khi hoàn thành cả tuyến trên cao và dưới thấp đã cơ bản giảm áp lực ùn tắc. Tuy nhiên, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy vẫn thường xuyên quá tải do lưu lượng phương tiện lớn, nhiều nút giao phức tạp khiến dòng xe lưu thông khó khăn, ùn tắc kéo dài tái diễn liên tục.

Trước áp lực đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng đoạn này lên 53,5m, nghiên cứu bổ sung tuyến trên cao hoặc đi ngầm, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.300 tỷ đồng.

Dù đoạn vành đai 2 từ Cầu Vĩnh Tuy đến cuối đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở đã hoàn thành tuyến trên cao, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra thường xuyên, chủ yếu do “nút thắt cổ chai” tại khu vực Ngã Tư Sở - Cầu Giấy. Ảnh: Bảo Khánh

Về kỹ thuật, phương án làm cầu cạn trên cao được đánh giá khả thi hơn trong điều kiện hiện nay, bởi có thể tách dòng xe xuyên tâm, giảm xung đột tại các nút giao lớn như Nguyễn Trãi - Tây Sơn, Láng Hạ - Lê Văn Lương hay Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Nhưng với một đô thị hơn 10 triệu dân, Hà Nội không thể chỉ giải bài toán trước mắt. Thành phố cần tính toán đồng bộ cả ba tầng không gian: mặt đất, trên cao và dưới ngầm. Không gian ngầm, về lâu dài, nên ưu tiên cho hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn thay vì tiếp tục “bịt kín” bởi các công trình cao tầng và hạ tầng chằng chịt dưới lòng đất.

Nếu vành đai 2 được hoàn thiện đồng bộ với vành đai 1, vành đai 2,5 và các trục xuyên tâm như Lê Duẩn - Giải Phóng, Hà Nội có thể hình thành mạng lưới vành đai - hướng tâm tương đối hoàn chỉnh ở khu vực nội đô. Khi đó, dòng xe từ các cửa ngõ sẽ được phân luồng hợp lý hơn, giảm áp lực dồn nén vào một vài “điểm nghẽn” cố hữu như Ngã Tư Sở, Kim Liên hay khu vực Giải Phóng - Đại Cồ Việt.

Quan trọng hơn, thành phố có cơ hội tách bạch rõ giao thông xuyên tâm với giao thông nội khu, thay vì để mọi dòng phương tiện cùng “đổ dồn” vào một trục như hiện nay.

Đừng lặp lại “bài học đường Lê Văn Lương”

Mở rộng đường, nếu không đi kèm kiểm soát mật độ xây dựng và quy hoạch dân cư, rất dễ trở thành “nam châm” hút cao ốc. Hạ tầng vừa nới ra đã bị lấp đầy bởi chung cư cao tầng, trong khi trường học, bệnh viện, bãi đỗ xe và không gian công cộng không tăng tương xứng.

Trên trục Lê Văn Lương - Tố Hữu, cao ốc mọc dày đặc hai bên đường, khiến quỹ đất gần như bị “khóa chặt”, rất khó mở rộng thêm mặt bằng hay triển khai các phương án đi ngầm trong tương lai

Ùn tắc giao thông ở Hà Nội không còn bó hẹp trong khu vực lõi đô thị mà đã “tràn” ra các vành đai 2, 3, thậm chí lan tới cả vành đai 3,5. Những khu vực như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Linh Đàm, Thanh Xuân… thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khi dân số cơ học tăng nhanh, hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển nhà ở.

Trên các trục hướng tâm như Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quốc lộ 6, Lê Văn Lương - Tố Hữu hay Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Quốc lộ 32, cao ốc mọc san sát hai bên đường đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hạ tầng giao thông. Mỗi dự án mới đưa vào sử dụng đồng nghĩa với hàng nghìn cư dân và phương tiện cá nhân gia tăng, khiến lưu lượng dồn nén liên tục, biến những tuyến đường từng được kỳ vọng “giải tỏa điểm nghẽn” trở thành các điểm nghẽn mới của đô thị.

Bài học rõ nhất là tuyến Lê Văn Lương - Tố Hữu. Con đường 3 làn xe mỗi bên, sau 15 năm, đã bị “bọc kín” bởi chung cư cao tầng. Dân số tăng nhanh, phương tiện cá nhân tăng theo cấp số nhân. Khi một làn dành cho BRT, mặt cắt giao thông hỗn hợp càng thu hẹp, ùn tắc trở thành chuyện gần như hằng ngày.

Vấn đề không nằm ở BRT mà ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch dân cư. Khi không gian hai bên tuyến đã bị lấp kín, mọi phương án mở rộng trên mặt đất hay dưới ngầm đều trở nên tốn kém, phức tạp.

Thực tế thi công đoạn ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội cho thấy rõ điều này: không gian dưới lòng đất bị “bóp nghẹt” bởi móng nhà dân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chằng chịt. Khi đô thị đã phát triển dày đặc, mọi can thiệp ngầm đều kéo dài và đội chi phí.

Nếu không kiểm soát chặt mật độ xây dựng dọc vành đai 2 và các tuyến đường mới mở rộng, Hà Nội rất có thể sẽ tạo thêm nhiều tuyến đường “Lê Văn Lương thứ hai, thứ ba”.

Tái cấu trúc không gian, không chỉ làm thêm đường

Hà Nội không chỉ cần mở rộng mặt cắt các tuyến đường nội đô mà quan trọng hơn là phải có một đồ án tổng thể để tổ chức lại không gian đô thị một cách đồng bộ và dài hạn.

Đối với vành đai 2, cần xác định rõ vai trò của tuyến đường này là phân luồng giao thông xuyên tâm hay trục thương mại - dịch vụ. Nếu ưu tiên chức năng phân luồng, cần phương án xây dựng trên cao để hạn chế tối đa đấu nối trực tiếp, đồng thời kiểm soát nghiêm các công trình cao tầng hai bên trục đường.

Mọi phương án trên cao hay đi ngầm phải đặt trong tầm nhìn 50-100 năm. Những công trình hàng chục nghìn tỷ đồng không thể là giải pháp “chữa cháy”, mà phải là một phần của cấu trúc đô thị tương lai.

Đặc biệt, quy hoạch giao thông phải gắn chặt với quy hoạch dân cư. Mỗi quyết định tăng tầng cao, tăng hệ số sử dụng đất dọc tuyến đều phải được tính toán cùng năng lực hạ tầng. Nếu hạ tầng không đáp ứng, cần kiên quyết không gia tăng mật độ.

Ngoài ra, Hà Nội cần sớm xây dựng quy hoạch không gian ngầm chi tiết, đồng bộ và công khai, chấm dứt tình trạng “mạnh ai nấy đào”. Khi không có một “bản đồ ngầm” thống nhất và cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, thành phố sẽ tiếp tục lãng phí nguồn lực và chồng chéo hạ tầng.

Song hành với phát triển đường sắt đô thị, Hà Nội phải tái phân bổ không gian đường phố, dành diện tích cho người đi bộ, xe đạp và các phương thức di chuyển xanh. Hạn chế phương tiện cá nhân sẽ khó thành công nếu không mở rộng “không gian mềm” cho giao thông bền vững.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội sửa những bất cập cũ. Mở rộng vành đai 2 không chỉ để giải tỏa ùn tắc hôm nay mà còn để định hình cấu trúc không gian cho nhiều thế hệ sau.

Một con đường có thể làm trong vài năm, nhưng hệ lụy quy hoạch có thể kéo dài hàng thế kỷ. Điều quan trọng không phải là mở rộng thêm bao nhiêu mét mặt đường mà là mở rộng được bao xa tầm nhìn quy hoạch.