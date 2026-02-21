Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, ngày mùng 1 Tết, các bác sĩ tại đây tiếp nhận một bệnh nhi hóc dị vật là mảnh xương lẫn trong bát miến.

Theo gia đình, sau khi ăn miến, trẻ có biểu hiện nuốt vướng và đau nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hình ảnh X-quang cho thấy một mảnh xương lợn mắc ở thực quản của bé. Các bác sĩ đã phải tiến hành nội soi can thiệp để gắp dị vật ra, tránh biến chứng nguy hiểm.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, nếu sau khi ăn, con có một trong các biểu hiện như nuốt đau, nuốt vướng, quấy khóc, nôn hoặc chảy nhiều nước dãi, đau ngực, đau bụng bất thường, ho sặc, khó thở, cần cho trẻ đến ngay các cơ sở y tế. Việc phát hiện và xử trí kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Để giảm nguy cơ hóc xương, hóc dị vật ở trẻ nhỏ:

- Khi cho trẻ ăn miến, canh xương cần lọc kỹ xương.

- Không để trẻ vừa ăn vừa cười đùa, chạy nhảy.

- Cha mẹ không tự móc họng, dốc ngược trẻ, lắc mạnh hoặc áp dụng mẹo dân gian khi nghi trẻ hóc xương. Những cách xử trí sai lầm có thể khiến dị vật trôi sâu hơn, làm tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Ngoài hóc xương, dịp lễ Tết, trẻ thường được ăn nhiều loại thực phẩm dễ gây hóc như kẹo cứng, hạt dưa, hạt hướng dương, thạch, lạc, bánh kẹo nhỏ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo nếu trẻ đột ngột ho sặc, khó thở, mặt tím tái, thở rít, ôm cổ, ho dữ dội, không nói hoặc không khóc được, cha mẹ cần sơ cứu ngay. Mỗi gia đình cần học cách sơ cứu hóc dị vật đúng cách tại nhà.

