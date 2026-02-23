Sáng 23/2, Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ra báo cáo hoạt động chuyên môn trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (14-22/2). Điểm đáng chú ý là tai nạn sinh hoạt tăng đột biến hơn 108%, vượt qua cả tai nạn giao thông để trở thành nhóm có mức tăng cao nhất.

Khác với những năm trước khi tai nạn giao thông luôn là nguyên nhân chính đẩy số ca cấp cứu tăng cao vào dịp Tết, năm nay số chấn thương xảy ra ngay trong sinh hoạt gia đình lại tăng đột biến. Nhiều trường hợp nhập viện do té ngã khi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, sửa chữa đồ đạc hoặc tai nạn trong các hoạt động thường ngày dịp Tết.

Nhiều người nhập Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy do tai nạn giao thông đêm mùng 3 Tết. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong suốt 9 ngày nghỉ lễ, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận tổng cộng 2.458 lượt bệnh nhân, trung bình 273 ca mỗi ngày, dao động từ 200 đến 360 lượt - tăng 3,4% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Trong đó, tai nạn sinh hoạt ghi nhận 171 bệnh nhân, tăng tới 108,5% so với 82 ca của năm ngoái. Tai nạn giao thông vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 429 ca (trung bình 48 ca/ngày), tăng 6,7%. Ngược lại, số ca chấn thương do đánh nhau giảm 17,2% còn 24 trường hợp và ngộ độc giảm 17,4% còn 19 ca.

Tính chung, hai nhóm tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt tăng trung bình 57,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, dịp này, bệnh viện thực hiện 325 ca phẫu thuật cấp cứu, trung bình 36 ca/ngày, giảm 10,2% so với 362 ca của kỳ Tết năm ngoái.

Phẫu thuật chỉnh hình chiếm tỷ lệ cao nhất với 97 ca, tăng 42,6% so với cùng kỳ - phản ánh trực tiếp sự gia tăng của nhóm tai nạn sinh hoạt và té ngã. Tiếp theo là phẫu thuật thần kinh 79 ca và ngoại tiêu hóa 59 ca. Ngoài ra còn có các ca đa chấn thương, mạch máu, lồng ngực… đòi hỏi ê-kíp trực phải xử trí liên tục, khẩn trương suốt kỳ nghỉ lễ.

Áp lực điều trị nội trú trong dịp Tết năm nay ở mức cao hơn hẳn năm trước. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú đạt 2.270 lượt (trung bình 252 ca/ngày), tăng 7%. Trong khi đó, số bệnh nhân xuất viện chỉ đạt 1.776 lượt, giảm 4,7%, tạo ra sự tích lũy bệnh nhân liên tục qua các ngày.

Nhiều bệnh nhân điều trị tại phòng Hồi sức tích cực ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh:Tuấn Hùng

Tính đến 7h sáng 23/2, toàn bệnh viện còn 1.568 bệnh nhân đang nằm điều trị trên tổng số 2.367 giường phân bổ, công suất đạt 66,2% - tăng 24,4% so với 1.260 bệnh nhân cùng thời điểm năm 2025.

Nhiều khoa rơi vào tình trạng quá tải, trong đó Khoa Tim mạch can thiệp chịu áp lực nặng nề nhất với công suất 137,7%, tiếp theo là Khoa Nội tiêu hóa (120,9%), Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp (120,5%), Khoa Nội tiết (110,6%) và Khoa Nội thần kinh (107,9%).

Lượng máu sử dụng trong kỳ nghỉ cũng tăng 7,9% so với năm trước, với 897 đơn vị được truyền cho bệnh nhân. Bệnh viện hiện còn lưu trữ 5.304 đơn vị máu dự phòng.