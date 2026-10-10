Từ một doanh nghiệp phần mềm, FPT đã vươn lên thành tập đoàn công nghệ có mạng lưới khách hàng toàn cầu. Nhưng hơn 3 năm bùng nổ của AI trên thế giới đặt ra thách thức lớn đối với tập đoàn này, cùng áp lực cổ phiếu lao dốc suốt nhiều tháng.

Cổ phiếu FPT mất hơn 38% từ đầu năm, vốn hóa bốc hơi

Phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT tiếp tục giảm 1.800 đồng, xuống 57.900 đồng/cp, sau một phiên chững lại. Trước đó, mã này trải qua 11 phiên giảm liên tiếp.

Từ mức 66.600 đồng/cp ngày 23/9, cổ phiếu FPT mất khoảng 13% giá trị, tương ứng gần 16.600 tỷ đồng vốn hóa. Tính từ đầu năm 2026, mã này giảm hơn 38%. So với vùng đỉnh gần 120.000 đồng/cp hồi cuối tháng 1/2025, thị giá đã giảm hơn một nửa, kéo vốn hóa doanh nghiệp giảm khoảng 117.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,5 tỷ USD.

Áp lực đáng kể đến từ giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 14.800 tỷ đồng cổ phiếu FPT từ đầu năm, tương đương khoảng 180 triệu cổ phiếu, trong khi đây từng là một trong những cổ phiếu tăng trưởng được nhiều quỹ đầu tư nước ngoài ưa chuộng.

Một rủi ro khác là khả năng FPT không còn đáp ứng điều kiện duy trì trong rổ VN-Diamond khi tỷ lệ sở hữu bình quân của khối ngoại giảm. Nếu không đạt, FPT có thể rời rổ. Khi đó, hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF tham chiếu chỉ số có thể tạo thêm áp lực bán.

Đáng chú ý, đà giảm của cổ phiếu diễn ra trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng tích cực.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 35.408 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 7.648 tỷ đồng, tăng 17,5%. Khối công nghệ mang về hơn 31.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 16%, đóng góp 58% tổng lợi nhuận trước thuế của tập đoàn.

Riêng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài đạt doanh thu 25.529 tỷ đồng, tăng 13,8%. Nhật Bản tiếp tục là điểm sáng với doanh thu 11.946 tỷ đồng, tăng 20,8%. Giá trị đơn hàng ký mới ở thị trường nước ngoài đạt 33.285 tỷ đồng, tăng 28,2%.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT. Ảnh: Hoàng Hà

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5.055 tỷ đồng, tăng mạnh so với gần 4.432 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sự trái chiều giữa kết quả kinh doanh và diễn biến cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư có thể đang đánh giá lại không chỉ lợi nhuận hiện tại, mà cả triển vọng tăng trưởng và khả năng duy trì biên lợi nhuận của FPT trong những năm tới.

Với một doanh nghiệp có thế mạnh lâu năm trong gia công phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ như FPT, câu hỏi không chỉ là AI có thể thay thế bao nhiêu công việc, mà còn là tập đoàn sẽ tạo ra giá trị gì để duy trì lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng.

AI tạo sức ép lên mô hình kinh doanh của FPT

Trong hơn ba thập kỷ, FPT xây dựng vị thế hàng đầu trong ngành công nghệ dựa trên nguồn nhân lực kỹ thuật, chi phí cạnh tranh, khả năng triển khai dự án quy mô lớn và mạng lưới khách hàng quốc tế. Từ gia công phần mềm, tập đoàn mở rộng sang chuyển đổi số, điện toán đám mây, dữ liệu và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

Lợi thế của FPT không chỉ nằm ở năng lực phát triển phần mềm, mà còn ở khả năng tổ chức đội ngũ kỹ sư, quản lý dự án, tích hợp hệ thống và duy trì hoạt động sau bàn giao.

Tuy nhiên, AI đang thay đổi cách phát triển phần mềm. Các công cụ AI có thể hỗ trợ viết mã, kiểm thử, phân tích yêu cầu và tạo tài liệu. Những công việc trước đây cần nhiều giờ lao động của kỹ sư nhưng giờ có thể được thực hiện nhanh hơn, với chi phí thấp hơn. Điều này không đồng nghĩa kỹ sư phần mềm sẽ biến mất, nhưng có thể khiến khách hàng không còn sẵn sàng trả mức giá cũ cho những công việc phổ thông.

Rủi ro lớn nhất vì thế không đơn thuần là AI thay thế con người, mà là năng suất tăng lên khiến giá bán dịch vụ truyền thống chịu sức ép.

Trên thế giới, FPT cũng phải cạnh tranh với các tập đoàn sở hữu nền tảng điện toán đám mây, mô hình AI và hệ sinh thái phần mềm lớn, cùng các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ và công ty phát triển sản phẩm dựa trên AI. Áp lực không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở năng suất và tốc độ đổi mới.

FPT cũng đứng trước bài toán đầu tư dài hạn. Muốn gia tăng giá trị trong chuỗi công nghệ, tập đoàn phải mở rộng năng lực về AI, dữ liệu, bán dẫn, điện toán đám mây và an ninh mạng. Quá trình này đòi hỏi nguồn vốn và nhân lực có chuyên môn cao, trong khi các mảng dịch vụ hiện tại vẫn phải duy trì doanh thu, lợi nhuận.

Một thách thức khác là nguồn nhân lực. Kỹ sư cần được đào tạo liên tục để nâng cao năng lực thiết kế hệ thống, đánh giá kết quả do AI tạo ra và xử lý các bài toán chuyên sâu. Với những khách hàng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế hay sản xuất, yêu cầu về bảo mật, độ chính xác, quyền sử dụng dữ liệu và trách nhiệm khi xảy ra sự cố ngày càng cao.

FPT đang theo đuổi chiến lược AI-First, trong đó có nền tảng FleziPT nhằm ứng dụng AI vào quy trình phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ. Tập đoàn cũng có kinh nghiệm triển khai dự án phức tạp và mạng lưới khách hàng quốc tế, tạo cơ sở để mở rộng từ cung cấp dịch vụ sang hợp tác nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, thách thức của FPT là nâng cao giá trị dịch vụ và duy trì lợi thế cạnh tranh. Quy mô nhân lực cùng kinh nghiệm triển khai vẫn là những lợi thế, nhưng hiệu quả tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng ứng dụng AI và chuyển đổi hoạt động kinh doanh.