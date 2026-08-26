Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000) và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, đều ở Bắc Ninh) lần lượt mức án 9 năm và 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là 2 bị cáo còn lại trong đường dây tội phạm sắm vai người thành đạt để lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng, do “bà trùm” Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở Hà Nội) cầm đầu.

Theo cáo trạng, hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhưng tại Việt Nam, các nhà đầu tư vẫn tham gia giao dịch, đầu tư vào các sàn.

Bản thân Hồ Bích Ngọc vào năm 2019 đã làm Sale cho một văn phòng giao dịch ngoại hối Forex nên nắm được một vài “mánh khóe”. Đến năm 2020, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group.

Dù không được cấp giấy phép, nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối, nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngọc cùng 35 đồng phạm tại phiên tòa hồi tháng 2/2026. Ảnh: TT

Cáo trạng nêu, Ngọc quen biết các đối tượng tên “Peter”, “Alex” qua Telegram, trong đó Peter giới thiệu là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX và “Alex” là đại diện sàn Richsmart. Quá trình trao đổi, Ngọc nhận làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối trên.

Theo đó, Ngọc liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc sẽ được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản, đó gọi là tiền COM.

Ngọc thỏa thuận về hoa hồng môi giới với các sàn và yêu cầu bộ phận hỗ trợ của sàn cài đặt tiền hoa hồng theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền hoa hồng Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Hoạt động dưới trướng “bà trùm”

Làm việc trong đường dây của Ngọc có bị cáo Quỳnh và Sùng. Cả hai đều là trưởng nhóm (Leader), bị cáo buộc đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Lương Văn Quỳnh đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại, phải chịu trách nhiệm hình sự về 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng. Trong khi đó, Sùng bị cáo buộc làm việc dưới trướng Hồ Bích Ngọc từ đầu năm 2024, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 bị hại, tổng số gần 1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Quỳnh và Sùng bỏ trốn, bị truy nã, đến tháng 2/2026, cả hai ra đầu thú.

Tại tòa Quỳnh khai, mỗi lần đi gặp khách hàng, bị cáo mượn xe sang của Ngọc để “làm màu”. Một trong số những lần mượn chiếc Mercedes của Ngọc, Quỳnh khiến một phụ nữ bị lừa mất 14 tỷ đồng.

Theo lời khai của Quỳnh, bị cáo chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Cứ có người đầu tư là bị cáo được hưởng tiền. Và mỗi khi có “cá lớn” bỏ nhiều tiền đầu tư vào sàn, thì sàn lại “sập”.

Về phía “bà trùm” Hồ Bích Ngọc, hồi đầu tháng 2/2026 đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và nhận án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngọc bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo, đã thực hiện 30 vụ, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 10 tỷ đồng.

35 đồng phạm khác của Ngọc cũng đã phải nhận các mức án tương xứng với tội danh.