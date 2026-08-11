Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Trong số 65 người bị truy tố thì có đến hơn 40 bị can là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Theo cáo buộc, năm 2014, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố và tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định pháp y tâm thần đối với Mai Anh.

Ngày 13/1/2016, Hội đồng giám định Viện Pháp y tâm thần Trung ương ban hành kết luận: “Trước, trong khi phạm tội, bị can Nguyễn Thị Mai Anh bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh có mã số F31.

Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị can bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 về các rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh có mã số F31.4. Bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VNN

Với kết luận trên, theo quy định của pháp luật, VKSND TP Hà Nội đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Mai Anh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Quá trình bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã bỏ trốn và tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, “bà trùm” này vì được xác định là “hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” nên tiếp tục được chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Chi tiền để được "ở viện như ở nhà"

Trong thời gian chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền thao túng các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của viện. Bị can mua chuộc, hối lộ một số lãnh đạo, cán bộ và nhân viên thuộc nhiều khoa, phòng của viện để được tạo điều kiện “tự do như ở nhà”.

Cáo buộc chỉ ra rằng, từ ngày 29/4 - 2/5/2021, Tạ Thị Ngọc (điều dưỡng tại Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và con trai Ngọc được Mai Anh chi trả toàn bộ chi phí chuyến du lịch cùng một số cán bộ, nhân viên của viện tại khu nghỉ dưỡng Sandy Beach Đà Nẵng Resort.

Sau khi Mai Anh quay trở lại Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Ngọc nhiều lần tạo điều kiện cho “bà trùm” ra khỏi viện. Nữ điều dưỡng thông báo cho Mai Anh khi có đợt kiểm tra; tạo điều kiện cho Mai Anh tự do đi lại trong khoa, sinh hoạt không đúng quy định đối với bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc.

Ngọc còn cho chồng của Mai Anh là bị can Lê Văn Đông vào ở cùng, ăn uống, mở nhạc tại phòng bệnh; nhiều lần nhận tiền để mua đồ hộ Mai Anh. Đổi lại, Ngọc được "bà trùm" cho hưởng lợi ích vật chất hoặc được vay tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định Ngọc đã nhiều lần nhận tổng số hơn 14 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm của Mai Anh.

Ngoài Ngọc, một số điều dưỡng khác của viện cũng nhận hối lộ, thậm chí nhận tiền theo tháng để bỏ qua các sai phạm của Mai Anh và chồng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Thậm chí, có điều dưỡng đã nhận tiền theo tháng để trực tiếp nhiều lần mở cửa cho Mai Anh trốn viện.