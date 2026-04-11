Ngày 11/4, Daum đưa tin CEO Cha Ga Won đang chuẩn bị triển khai các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm đáp trả loạt cáo buộc nhắm vào bà.

Phía đại diện pháp lý của nữ CEO cho rằng vụ việc không đơn thuần là bê bối tài chính mà bắt nguồn từ mâu thuẫn hợp đồng và bị “thổi phồng sai bản chất”. Luật sư khẳng định đối tác đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, dẫn đến việc các khoản tiền bị giữ lại nhằm bù trừ thiệt hại trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Đồng thời, phía Cha Ga Won bác bỏ cáo buộc lừa đảo 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng), cho rằng đây là hệ quả của “chiến dịch công kích có tổ chức” nhằm gây sức ép lên hoạt động quản lý và quyền kiểm soát doanh nghiệp.

Luật sư nhấn mạnh sẽ tham gia toàn bộ quá trình điều tra, bao gồm giám định dữ liệu số để chứng minh sự trong sạch của Cha Ga Won.

Bên cạnh đó, phía nữ CEO cho rằng các khó khăn tài chính hiện tại bao gồm việc chậm trả thù lao nghệ sĩ, là hệ quả của áp lực bên ngoài và “chiến dịch truyền thông tiêu cực” gây ảnh hưởng đến dòng tiền và uy tín công ty.

Trong khi tranh cãi pháp lý chưa có hồi kết, làn sóng nghệ sĩ rời khỏi hệ sinh thái do Cha Ga Won điều hành gồm One Hundred, Big Planet Made và INB100, vẫn tiếp tục lan rộng.

Nhiều nghệ sĩ như Taemin, nhóm VIVIZ, Lee Seung Gi… lần lượt thông báo chấm dứt hợp đồng với Big Planet Made. Trong khi đó, 9 thành viên The Boyz gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng với One Hundred. Bộ 3 Baekhyun, Chen và Xiumin cũng đưa ra động thái tương tự, khiến nội bộ thêm căng thẳng.

Trước làn sóng rời đi, phía công ty cho biết đang nỗ lực ổn định hoạt động và khẳng định các vấn đề đang được giải quyết thông qua thương lượng.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông: