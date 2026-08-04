VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố các cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm Trần Văn Trường (SN 1973, cựu phó viện trưởng), Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên viện trưởng, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu phó viện trưởng) về tội Nhận hối lộ.

45 bị can khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ. Chồng của “bà trùm” là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh tại cơ quan điều tra.

Theo cáo buộc, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Nhờ vậy, “bà trùm” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh được tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm trên là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Cơ quan chức năng xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh nhận số tiền lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng kể trên. Số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, số tiền "bà trùm" phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng.

Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng thông qua chuyện nói dối với 2 người phụ nữ về việc có thể tác động các cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho chồng và con của 2 người phụ nữ được đi giám định tâm thần, nhận kết luận bị bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Cựu phó viện trưởng nhận hối lộ tiền tỷ

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, ông Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định và hưởng lợi số tiền còn lại.

Cơ quan điều tra xác định ông Trường nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị can hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.