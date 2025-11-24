Theo cáo buộc, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế) có giám đốc, người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Huế. Tuy nhiên, bà Trần Thị Hoàn (vợ ông Huế) mới là người điều hành mọi hoạt động của công ty.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, "bà trùm" Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Số vàng lậu được đưa từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bà Hoàn mua của “Bà Béo” tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ án, các bị can Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng bị xác định đã đồng phạm với bị can Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó, bị can Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng; bị can Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng; bị can Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỷ đồng; bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng (các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi).

Bị can Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỷ đồng.

Liên quan đến nhóm người bị cáo buộc phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định, từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Việc này giúp làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng (gồm: hơn 2,3 tỷ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỷ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 06 tháng đầu năm 2024).

Đối với 30 cá nhân cho Công ty Vàng Việt Nam mượn tài khoản ngân hàng, cơ quan tố tụng cho rằng, các cá nhân này là người quen, người thân của bị can Trần Như My và Phùng Thị Thuyết cùng một số nhân viên Công ty Vàng Việt Nam.

Việc họ cho mượn tài khoản xuất phát từ quan hệ cá nhân, không được thông tin, trao đổi về mục đích sử dụng. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.

Đối với 5 nhân viên bộ phận Phòng kế toán của Công ty Vàng Việt Nam, cơ quan tố tụng xác định, quá trình làm việc tại công ty, các cá nhân trên được giao nhiệm vụ hạch toán kế toán, nhập số liệu các giao dịch mua bán vàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ lên phần mềm kế toán Vacom để phục vụ kê khai thuế. Vì vậy, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân trên.