Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam).

Trong số 11 người bị đề nghị truy tố, bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) bị xác định là ‘bà trùm’, người cầm đầu 2 đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng lậu, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế) được Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/1/2014, với ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đồ trang sức.

Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hoàn Huế là ông Hoàng Văn Huế, nhưng thực tế, bà Trần Thị Hoàn (vợ ông Huế) mới là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh.

Ảnh minh họa

Khoảng tháng 9/2024, một người có tên thường gọi là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc, không rõ thông tin cá nhân) đã ghé trụ sở Công ty Hoàn Huế để bán vàng và xin số điện thoại của bà Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết. Sau thời gian qua lại, “Bà Béo” ngỏ ý muốn bán vàng lậu cho bà Hoàn. Theo lời “Bà Béo”, người này có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99%, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường.

Thời điểm đó, bà Hoàn nhận thấy có sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới; nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn. Hơn nữa, với điều kiện sinh sống, làm việc (thường xuyên qua lại cửa khẩu) tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam, nghĩ rằng có thể lợi dụng vận chuyển vàng qua biên giới mà khó bị phát hiện xử lý nên bà Hoàn đã buôn lậu vàng để kiếm lời.

Để có nguồn hàng, “bà trùm” Trần Thị Hoàn liên hệ với “Bà Béo” qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán.

Theo đó, “Bà Béo” mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (trú tại Lào Cai; người có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn, với tiền công 250.000 đồng/kg.

Trong trường hợp, số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, “Bà Béo” bố trí thêm 1 người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ chồng là Trần Văn Tài cùng vận chuyển.

Vàng được vợ chồng Phượng giấu trong người, đi qua cửa khẩu, mang về cho bà Hoàn. Sau đó “bà trùm” sẽ thanh toán tiền hàng cho “Bà Béo” bằng chuyển khoản tiền Việt Nam đồng hoặc chuyển tiền mặt cho người của “Bà Béo” tại trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Sau khi nhận hàng, nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, bà Hoàn cho người dùng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng để xóa.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9- 27/11/2024, bà Hoàn đã thỏa thuận với “Bà Béo” mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số 97,331.58kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, “bà trùm” còn thiết lập một đường dây buôn lậu vàng thứ hai với Phạm Tuấn Hải (SN 1970, trú tại tỉnh Lào Cai). Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 9- 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bán lại cho Hoàn.

Để có nguồn vàng bán cho “bà trùm”, Hải mua của một người Trung Quốc tên là Châu (không rõ thông tin cá nhân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho bà Hoàn. CQĐT xác định, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu, bán cho Trần Thị Hoàn tổng số 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.