Giá vàng biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư “đứng ngồi không yên”. Nhưng đằng sau những nhịp tăng giảm tưởng như hỗn loạn là các quy luật vận động kéo dài hàng chục năm.

Thị trường vàng lâu nay luôn nằm trong nhóm tài sản được quan tâm nhất mỗi khi có biến động kinh tế - địa chính trị. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc giá vàng tăng hay giảm không đơn thuần phản ứng với một thông tin đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều yếu tố vận động đồng thời trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Không ít nhà đầu tư cá nhân thường rơi vào trạng thái “đuổi theo thị trường”: mua khi tin xấu xuất hiện, bán khi giá điều chỉnh ngắn hạn, dẫn đến hiệu quả đầu tư không như kỳ vọng.

Diễn biến giá vàng quốc tế với các nhịp tăng - giảm đan xen, cho thấy thị trường đang vận động trong trạng thái biến động mạnh.

Bộ ba yếu tố chi phối giá vàng

Thay vì chỉ phản ứng với tin tức ngắn hạn, giá vàng vận hành dưới tác động đồng thời của ba nhóm yếu tố chính.

Trước hết là yếu tố vĩ mô, đặc biệt là đồng USD và mặt bằng lãi suất. Khi USD tăng giá, vàng thường chịu áp lực vì trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Ngược lại, trong môi trường lãi suất thấp hoặc lạm phát gia tăng, vàng thường được hưởng lợi.

Yếu tố thứ hai là địa chính trị. Các xung đột như căng thẳng tại Trung Đông hay chiến sự Nga - Ukraine có thể nhanh chóng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, tác động này thường không kéo dài, mà phụ thuộc vào mức độ và thời gian leo thang của rủi ro.

Nhóm yếu tố thứ ba là cung - cầu dài hạn, trong đó nổi bật là hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Những năm gần đây, xu hướng gia tăng dự trữ vàng phản ánh chiến lược đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Vàng có ‘tính mùa vụ’ rõ rệt

Một đặc điểm ít được chú ý là vàng có tính mùa vụ tương đối rõ. Trong lịch sử, quý I và quý IV thường có xu hướng tích cực hơn.

Nguyên nhân đến từ nhu cầu tiêu dùng và tích trữ tăng cao tại các thị trường lớn như Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt trong mùa cưới, lễ Tết và các dịp lễ cuối năm.

Ngoài ra, các quỹ đầu tư quốc tế cũng có xu hướng tái cơ cấu danh mục vào đầu năm, góp phần tạo ra lực cầu bổ sung cho vàng.

Giao dịch vàng tại thị trường châu Á, nhu cầu tích trữ và mua bán vật chất vẫn tạo lực đỡ quan trọng cho giá vàng.

Theo các chuyên gia, sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư cá nhân không nằm ở việc chọn sai xu hướng, mà ở cách phản ứng với biến động ngắn hạn.

Việc mua vào khi giá tăng mạnh vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, hoặc bán ra khi thị trường điều chỉnh vì lo ngại rủi ro, thường dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp.

Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư cá nhân có xu hướng mua đỉnh - bán đáy do phản ứng cảm xúc thay vì chiến lược dài hạn.

Vàng trong danh mục, không phải để ‘lướt sóng’

Theo các mô hình phân bổ tài sản truyền thống, vàng thường chỉ chiếm khoảng 5-15% trong tổng danh mục đầu tư của một nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức.

Tỷ trọng này không nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, mà được thiết kế như một lớp “đệm an toàn” giúp cân bằng rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Trên thực tế, vai trò cốt lõi của vàng không phải là tạo ra mức sinh lời vượt trội theo từng nhịp giá, mà là công cụ phòng vệ khi các kênh tài sản rủi ro như chứng khoán hoặc bất động sản rơi vào trạng thái điều chỉnh hoặc khủng hoảng.

Trong nhiều chu kỳ thị trường, vàng thường cho thấy khả năng giữ giá hoặc tăng nhẹ khi các tài sản khác suy giảm, từ đó giúp giảm biến động tổng thể của danh mục.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, vàng vật chất như vàng miếng, vàng trang sức vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ tính an toàn, dễ nắm giữ và tâm lý “tài sản hữu hình”.

Trong khi đó, các công cụ tài chính như quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng hoặc hợp đồng tương lai (futures) thường phù hợp hơn với nhà đầu tư có kinh nghiệm, hiểu rõ cơ chế vận hành thị trường và chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn và biến động mạnh hơn.

