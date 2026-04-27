Giá vàng thế giới hôm nay 27/4/2026

Sau giai đoạn bối rối vì tình hình chiến sự Trung Đông, giá dầu lên xuống thất thường, nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới loạt sự kiện lớn trong tuần này. Tâm điểm là quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn như Fed, ECB, BoJ và BoE.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Canada và đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lần lượt công bố các chính sách tiền tệ, lãi suất. Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đồng loạt họp chính sách.

Ngoài ra, thị trường còn có một số sự kiện kinh tế khác như chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 4 tại Mỹ, các số liệu về khởi công và giấy phép xây dựng của Mỹ. Mỹ sẽ công bố dữ liệu GDP và chỉ số PCE quý I, bên cạnh số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.710 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.725 USD/ounce.

Vàng được dự báo khó tăng giá. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu biến động, vàng tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Quỹ Dầu mỏ Nhà nước Azerbaijan (SOFAZ) đã bán ra 21,9 tấn vàng trong quý I/2026. Tổng dự trữ của Azerbaijan giảm xuống còn 178,1 tấn, từ mức 200 tấn trước đó. Tỷ trọng vàng trong danh mục cũng giảm từ 38,2% xuống 35,6%.

Nga gây chú ý khi lần đầu tiên sau khoảng 25 năm bán vàng từ dự trữ ngân hàng trung ương. Trong 2 tháng đầu năm, nước này đã bán khoảng 500.000 ounce (tương đương 15,5 tấn).

Ở chiều mua vào, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) đang quay lại xu hướng tăng dự trữ vàng sau khi sử dụng công cụ này để hỗ trợ thanh khoản trong giai đoạn biến động.

Tính đến giữa tháng 4, dự trữ vàng của CBRT đã tăng lên khoảng 730 tấn, sau khi tăng 36,4 tấn chỉ trong hai tuần.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/4/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 25/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 165,8-168,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với kết phiên tuần trước, vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco News cho thấy cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều thể hiện quan điểm chia rẽ, khoảng 31% nhà đầu tư dự báo giá vàng tăng, 31% cho rằng sẽ giảm và gần 38% nhận định thị trường đi ngang trong tuần tới.

Các chuyên gia nhận định vàng đang thiếu động lực rõ ràng trong ngắn hạn, thị trường bị chi phối bởi địa chính trị và kỳ vọng lãi suất.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Asset Strategies International, cho rằng giá vàng có thể giảm, dù các yếu tố cơ bản chưa hoàn toàn hợp lý.

Ông Checkan chỉ ra nghịch lý khi căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng lại kéo giá vàng đi xuống. Kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất đang tạo áp lực tâm lý lên thị trường.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi xung đột Iran chưa được giải quyết. Thị trường có thể đã tạo đáy sau đợt biến động vì xung đột, nhưng khó lập đỉnh mới cho đến khi các yếu tố địa chính trị hạ nhiệt.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thị trường đang trong trạng thái chờ đợi khi thanh khoản và khối lượng giao dịch suy giảm.

Ông nhấn mạnh nhà đầu tư đang thận trọng, dòng tiền có xu hướng chuyển sang cổ phiếu. Thị trường vàng hiện bị chi phối mạnh bởi tin tức hơn là yếu tố cơ bản.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, Darin Newsom, xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương. Theo ông, nếu áp lực bán suy yếu, thị trường có thể phục hồi nhờ các yếu tố kỹ thuật.