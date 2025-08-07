Theo báo Kyiv Independent, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn ngày 6/8 đã tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh về cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhấn mạnh rằng nước này luôn yêu cầu công dân của mình tránh xa khu vực giao tranh.

"Bắc Kinh luôn duy trì lập trường cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chúng tôi cũng ban hành hàng loạt cảnh báo yêu cầu công dân Trung Quốc tránh xa các khu vực giao tranh và đặc biệt là không được tham gia vào các hoạt động quân sự của bất kỳ bên nào", ông Quách cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, trong thành phần của lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Kharkiv có nhiều lính đánh thuê nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và một số quốc gia châu Phi.

"Chúng tôi đã nhận được các báo cáo từ binh lính Ukraine trên tiền tuyến. Chúng tôi đang xem xét phản ứng phù hợp với những lính đánh thuê này", ông Zelensky nói.

Cùng với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ cáo buộc công dân nước này tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, cho rằng đây là thông tin "vô căn cứ và không có cơ sở". "Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Ukraine để làm rõ thông tin lính đánh thuê Pakistan có mặt tại khu vực xung đột", Bộ Ngoại giao Pakistan nhấn mạnh.

Việc lính đánh thuê nước ngoài tham gia cuộc xung đột Ukraine từ lâu đã là một vấn đề gây tranh cãi giữa các bên. Vào ngày 5/8, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin cũng lên án việc lính đánh thuê nước ngoài cùng quân Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga.

"Các nhà điều tra đã xác nhận được các cá nhân có quốc tịch Brazil, Colombia, Đan Mạch, Georgia, Na Uy, Paraguay, Peru, Thụy Điển, Anh và một số quốc gia khác đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Ukraine tại Kursk hồi tháng 8/2024", ông Bastrykin cho biết.