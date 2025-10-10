Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, tại cầu Bắc Giang Km48+738 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, mực nước cách đáy dầm chỉ còn 1m và có xu hướng dâng cao hơn.

Tàu hàng tải trọng hàng trăm tấn được chất tải lên cầu Bắc Giang đề phòng lũ cuốn trôi cầu. Ảnh: Thu Nhung

Trước tình thế này, ngày 8/10, đơn vị quản lý tuyến đường sắt đã tiến hành phong tỏa cầu Bắc Giang, cấm các phương tiện giao thông đường bộ (xe máy và xe thô sơ đi hai bên cánh gà).

Song song đó, nhằm chống lại sức nước khi mực nước dâng cao có thể cuốn trôi cầu, đặc biệt là trong trường hợp cây, gỗ, rều rác hoặc phương tiện thủy bị trôi va vào, làm gia tăng áp lực lên cầu, đơn vị đã kéo 6 toa tàu chở xỉ quặng tải trọng hàng trăm tấn về, chất tải lên cầu Bắc Giang để gia tăng tải trọng cho cầu.

Còn điểm bị vỡ nền, trơ đường ray qua địa bàn xã Trung Giã, đến chiều nay mực nước chảy qua vẫn cao tới 50cm. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị đổ đá ngăn dòng chảy để tránh gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống bà con.