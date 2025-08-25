Tổ công tác của Bộ Chính trị do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì hôm nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, các bí thư tỉnh ủy 2 tỉnh đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bao gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Các đại biểu đã cho ý kiến, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của tỉnh Điện Biên và tỉnh Gia Lai. Các đại biểu cũng gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà 2 tỉnh đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện. Các tỉnh đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 45, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, đã quán triệt và cụ thể hoá những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các địa phương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Điện Biên và Gia Lai trong các cuộc làm việc gần đây.

Việc này để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương về biển, về rừng, cảng biển, sân bay…

Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Cần đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khó khăn.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội. Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Bộ Chính trị giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.