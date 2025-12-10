Tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX (ngày 10/12), đại biểu phản ánh tình trạng mua nhà ở xã hội sai đối tượng và xuất hiện hành vi trục lợi chính sách. Đây là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm khi tỉnh đang đẩy nhanh phát triển quỹ nhà ở xã hội.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Hùng khẳng định quy trình xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội hiện được quy định chặt chẽ tại Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Ngay sau khi khởi công 30 ngày, chủ đầu tư phải công khai toàn bộ thông tin dự án để người dân theo dõi, chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ của người mua phải được xác nhận đối tượng, điều kiện nhà ở, thu nhập bởi cơ quan lao động, UBND hoặc Công an cấp xã và Bảo hiểm xã hội tùy trường hợp.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn. Ảnh: T.Q.

Theo ông Hùng, sau khi tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải rà soát, gửi Sở Xây dựng kiểm tra liên ngành để loại bỏ các trường hợp đã từng được hưởng chính sách. Chỉ các trường hợp đủ điều kiện, có thông báo của sở mới được ký hợp đồng mua bán.

Sở Xây dựng cho biết đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong thời gian qua. Hàng trăm hợp đồng đã bị hủy, nhiều căn hộ bị thu hồi, tại các dự án như: nhà ở xã hội Bắc Từ Sơn (54 căn), phường Tân Hồng (7 căn), phường Khắc Niệm (9 căn), khu nhà ở xã hội cho công nhân thị trấn Nếnh (95 hợp đồng), khu dân cư số 3 phường Trần Nguyên Hãn… Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã thu hồi các khoản vay ưu đãi liên quan.

"Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư xóa tên, hủy hợp đồng, phối hợp thu hồi Giấy chứng nhận và xử lý dứt điểm các trường hợp trục lợi chính sách" ông Hùng nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhận đặt cọc, giữ chỗ, viết phiếu thu tiền tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, dù các dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

Theo kiểm tra của Sở Xây dựng, các chủ đầu tư không ký hợp đồng hay nhận tiền mà có hiện tượng cá nhân, tổ chức tự ý lập điểm tư vấn, quảng cáo, nhận giữ chỗ trái quy định.

Sở Xây dựng đã phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xử lý và ban hành nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư, chính quyền địa phương chấn chỉnh, đặc biệt tại các dự án phường Vũ Ninh, phường Đại Phúc và khu số 5, số 9 thuộc phường Bắc Giang.

Để ngăn chặn trục lợi, Sở Xây dựng đưa ra loạt giải pháp như công khai toàn bộ quy trình, danh sách dự án đủ điều kiện bán, danh sách người mua được duyệt trên Cổng thông tin điện tử.

UBND và công an cấp phường, xã, cơ quan quản lý lao động... chịu trách nhiệm thẩm định chặt chẽ hồ sơ; yêu cầu chủ đầu tư không nhận hồ sơ qua môi giới;

Ngành chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở xã hội, liên thông với dữ liệu dân cư, đất đai, thuế và bảo hiểm để tiến tới xét duyệt trực tuyến, tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất; xử lý nghiêm hành vi thu tiền giữ chỗ, huy động vốn trái phép theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP; chuyển hồ sơ điều tra nếu có dấu hiệu lừa đảo; Kiểm tra định kỳ việc sử dụng nhà ở xã hội, kết hợp dữ liệu điện nước để phát hiện cho thuê lại trái phép, kiên quyết thu hồi và công khai vi phạm.

Ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định điều kiện mở bán nhà ở xã hội đã được quy định rõ trong Luật Nhà ở 2023: Nhà ở hình thành trong tương lai phải hoàn thành phần móng, hạ tầng theo tiến độ; nhà ở có sẵn phải hoàn thiện hạ tầng, không có tranh chấp; tất cả đều phải có thông báo đủ điều kiện của Sở Xây dựng.

"Chủ đầu tư tuyệt đối không được nhận đặt cọc, giữ chỗ hay huy động vốn trái phép. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân mạo danh chủ đầu tư để thu tiền, chúng tôi sẽ phối hợp lực lượng công an xử lý ngay", ông Hùng nói.

Thời gian tới Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội phù hợp đặc thù địa phương; kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi một số quy định để ngăn việc mua đi bán lại sau thời gian ngắn, cho thuê lại sai quy định.

“Quyết tâm của tỉnh là đưa chính sách đến đúng người dân có nhu cầu thực sự, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi trục lợi ảnh hưởng đến an sinh xã hội”, ông Nguyễn Việt Hùng khẳng định.