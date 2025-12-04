XEM CLIP:

Dự án nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) do Công ty TNHH MTV ESG Vietland (Công ty ESG Vietland) làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 17.800m2.

Quá trình triển khai, dự án đã nhiều lần gia hạn tiến độ. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2022, song đến nay nhiều hạng mục vẫn dở dang dù cư dân đã vào ở từ năm 2021.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 3/12 cho thấy, hầu hết các căn trong khu dân cư đều đã có người ở. Tuy nhiên, hàng loạt hạng mục đã xuống cấp, thấm dột, tường nứt; cư dân phải tự bỏ tiền sửa chữa. Đáng lo nhất là đến nay họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ như cam kết.

Toàn cảnh khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Chị D.T.D., cư dân tại đây cho biết, năm 2019, chị mua căn nhà với giá 1,3 tỷ đồng và thanh toán làm 3 đợt. Gia đình chị trả tiền đến đâu thì chủ đầu tư xây dựng đến đó.

Năm 2021, sau khi căn nhà được hoàn thiện, gia đình chị dọn vào ở. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, nhà bị thấm dột rất nhiều nên gia đình lại phải bỏ số tiền lớn để sửa chữa.

Chưa kể, khi mua nhà, chủ đầu tư cam kết trong vòng 5 năm sẽ có sổ đỏ; nhưng đã 6 năm trôi qua, hầu hết các hộ dân ở đây chưa ai có, chị D. nói.

Tương tự, anh H.M.T. thông tin, gia đình anh mua nhà từ năm 2021 với giá hơn 1,2 tỷ đồng. "Nhà tôi dọn vào ở được một thời gian ngắn thì tường bị thấm nước, tuy nhiên khi gọi điện thì chủ đầu tư không bắt máy nên gia đình phải tự xử lý. Mỗi lần sửa đều tốn từ 2-3 triệu đồng", anh T. chia sẻ.

Trước đó, tháng 3/2025, Thanh tra Đắk Nông (nay là Thanh tra Lâm Đồng) đã tiến hành thanh tra dự án trên. Quá trình thanh tra phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc bán nhà, huy động vốn trái quy định đến hợp thức hóa hồ sơ khống.

Tường một căn nhà trong khu dân cư bị nứt nẻ.

Cụ thể, trong 106 hợp đồng mua bán, Công ty ESG Vietland đã thực hiện giao dịch với 99 trường hợp khi các hộ này chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, thẩm định đủ điều kiện hoặc đã bị xác định không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp này còn xây dựng vượt phép tăng thêm 524,58m2 diện tích và 4.720,05m2 diện tích sàn; lập hồ sơ nghiệm thu khống với giá trị gần 96,3 tỷ đồng, kèm theo hóa đơn VAT do Công ty Cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai phát hành không hợp pháp để hợp thức hóa giải ngân.

Điều đáng nói, dù chưa nghiệm thu, chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội nhưng vẫn bàn giao cho người mua.

Ngoài ra, khi bị xử phạt, chủ đầu tư không khắc phục hậu quả, chưa thu hồi nhà ở xã hội đã bán trái quy định, hoàn trả tiền cho bên mua; không đầu tư xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Bên cạnh những sai phạm của doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra sự buông lỏng quản lý từ các cơ quan chức năng, như vi phạm 5 hành vi nhưng chỉ xử phạt 1. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thuế, tín dụng rà soát, làm rõ vi phạm kê khai, hoàn thuế của các doanh nghiệp liên quan.

Thanh tra Lâm Đồng cũng kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân thuộc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và những cơ quan liên quan vì đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để sai phạm tồn tại kéo dài từ năm 2022 đến nay.

Hình ảnh khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa ghi nhận ngày 3/12:

Nhiều hộ dân đã nhận nhà 6 năm nhưng vẫn chưa có sổ đỏ.

Nhiều cư dân phản ánh phải tự bỏ tiền túi kéo đường điện, nước từ nơi khác về sử dụng.

Người dân dùng xi măng quét lại các vết nứt trên tường để tránh thấm dột.

Một gia đình phải dùng tôn che tường, ngăn nước mưa thấm vào nhà.

Cỏ dại mọc um tùm bên cạnh một dãy nhà trong khu dân cư.

Đường sá trong khu dân cư bị xuống cấp.