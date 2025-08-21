Ngày 21/8, tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung. Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao vị thế Bắc Ninh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/1/2025, với tổng diện tích quy hoạch 197,1 ha.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Bảo Khánh

Ở giai đoạn 1, dự án sẽ được triển khai trên diện tích 50 ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp – kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Bảo Khánh

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn, nhấn mạnh: “Việc khởi công xây dựng Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung có ý nghĩa rất đặc biệt, là khu công nghiệp đầu tiên được triển khai kể từ khi tỉnh Bắc Ninh được hợp nhất. Đây sẽ là cú hích mới, tạo động lực cho công nghiệp Bắc Ninh phát triển bền vững trong giai đoạn tới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu theo định hướng “sáng, xanh, sạch, thông minh, đa tiện ích”, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển của dự án; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, nhân lực và vật lực để triển khai đồng bộ, nhanh chóng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, điện chiếu sáng và xử lý nước thải. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Chính quyền địa phương cũng được đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đúng quy hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ công trình. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền các phường Việt Yên, Đa Mai trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đồng bộ cho các nhà đầu tư thứ cấp.