Chào mừng kỷ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự kiến ngày 19/8, tỉnh Phú Thọ sẽ khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park, dự án trọng điểm với quy mô gần 300 ha, được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân tiên phong trong phát triển công nghiệp xanh, thông minh của khu vực.

Khu công nghiệp nêu trên có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng với tổng diện tích xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 290 ha.

Dự án cung cấp đất công nghiệp cho thuê với diện tích linh hoạt, cùng nhà xưởng xây sẵn (RBF) từ 3.000 – 30.000m2, cao 1-5 tầng, chiều cao trần tới 14 m, tải trọng sàn 4 tấn/m2. Ngoài ra, nhà xưởng xây theo yêu cầu (BTS) được thiết kế chuyên biệt, đặc biệt phù hợp cho ngành điện tử, bán dẫn, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ.

Khu đất triển khai dự án thuộc xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ.

Vị trí khu đất tiếp giáp nhiều tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Vành đai 4 Hà Nội, Quốc lộ 2 và hành lang kinh tế Côn Minh – Hải Phòng. Từ đây, chỉ mất 15 phút tới sân bay Nội Bài và 35 km đến trung tâm Hà Nội, đồng thời nằm gần các trung tâm logistics lớn.

Hiện toàn bộ khu đất đã cơ bản hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số khu vực đang triển khai san nền.

Dự kiến khi hoàn thành Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên sẽ trở thành điểm sáng trong bản đồ khu công nghiệp miền Bắc, góp phần quan trọng đưa Phú Thọ trở thành trung tâm sản xuất – logistics – công nghệ cao của khu vực.