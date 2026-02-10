Ngày 10/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ thành công và hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế theo thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Theo đó, tối 9/2, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ cùng mang quốc tịch Hàn Quốc là Jo Jungwoo (SN 1999) và Sim Hyeonjoon (SN 2002) cho phía Hàn Quốc theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

Lực lượng chức năng Việt Nam bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế (đánh dấu X) cho phía Hàn Quốc. Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ truy nã, từ ngày 16/7/2024-10/9/2025, Jo Jungwoo giữ vai trò Tổng Giám đốc của một tổ chức tài chính tư nhân hoạt động trái phép tại Hàn Quốc. Đối tượng này đã thực hiện 691 lần cho vay với số tiền rất lớn, áp dụng lãi suất tối đa lên tới 49,101%, thu lợi bất chính vượt quá mức lãi suất cho phép theo quy định pháp luật Hàn Quốc.

Trong khi đó, Sim Hyeonjoon là thành viên của cùng tổ chức tài chính tư nhân bất hợp pháp nêu trên. Từ ngày 1/2/2025-10/9/2025, đối tượng này đã thực hiện 503 lần cho vay với lãi suất dao động từ 28,08-49,101%, vi phạm nghiêm trọng quy định về lãi suất của Hàn Quốc.

Ngày 25/11/2025, Tòa án chi nhánh Ansan thuộc Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) đã ra lệnh bắt giữ đối với cả 2 đối tượng. Đến ngày 9/1/2026, Interpol chính thức phát đi thông báo đỏ truy nã quốc tế đối với Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon.

Đầu tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định 2 đối tượng trên đang lẩn trốn tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Công an phường Đồng Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT và Cục Đối ngoại, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh và tổ chức bắt giữ.

Đến ngày 8/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Jo Jungwoo và Sim Hyeonjoon khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đồng Nguyên. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng truy nã đỏ quốc tế Sim Hyeonjoon và Jo Jungwoo (từ trái qua phải). Ảnh: CACC

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tối 9/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao 2 đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, phía Hàn Quốc đã tổ chức di lý các đối tượng về nước để xử lý theo quy định pháp luật.