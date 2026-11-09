Công an TP Bắc Ninh vừa triệt phá ổ nhóm chuyên sản xuất giấy tờ giả, thu giữ hàng loạt tài liệu giả cùng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động phạm pháp.

Ngày 9/11, Công an TP Bắc Ninh cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức với phương thức hoạt động tinh vi.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng, nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu.

Các đối tượng thuê căn hộ tại một chung cư thuộc tổ dân phố Yên Ninh, phường Nếnh làm nơi ở và sản xuất giấy tờ giả, sau đó gửi sản phẩm cho khách hàng qua dịch vụ bưu chính.

Mẫu văn bằng, chứng chỉ giả bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, các giao dịch chủ yếu được thực hiện trên không gian mạng. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, thường xuyên xóa dữ liệu trao đổi sau mỗi lần giao dịch nhằm che giấu hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện và thu thập chứng cứ.

Sau quá trình xác minh, củng cố chứng cứ, ngày 28/10, khi phát hiện một đối tượng đang trên đường giao giấy tờ giả cho khách hàng, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm sản xuất.

Làm nhiều loại giấy tờ giả để bán qua mạng

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Vy Văn Mắn (SN 1993) và Vy Văn Tâm (SN 1995, cùng trú tại xã Lục Ngạn, TP Bắc Ninh) có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2026, Mắn thực hiện việc sản xuất giấy tờ giả, trong khi Tâm tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận thông tin đặt hàng rồi chuyển yêu cầu cho Mắn để hưởng phần trăm.

Đối tượng Vy Văn Mắn cùng số văn bằng, giấy tờ giả bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Để tìm kiếm khách hàng, hai đối tượng tham gia nhiều hội, nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram, đăng tải thông tin quảng cáo nhận làm giấy tờ giả. Khi có người liên hệ, các đối tượng thỏa thuận giá cả, nhận thông tin cá nhân và tiền đặt cọc.

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, Mắn sử dụng máy tính để chỉnh sửa nội dung, ghép hình con dấu, chữ ký, sau đó in ấn và hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu.

Quá trình khám xét địa điểm sản xuất, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại giấy tờ giả như thẻ căn cước gắn chip, đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, tem kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận cư trú, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ y tế, bằng đại học, chứng chỉ đào tạo nghề...

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều phôi thẻ nhựa, máy tính, máy in, máy in màu, máy ép nhiệt cùng các vật tư, dụng cụ phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã sản xuất, cung cấp số lượng lớn giấy tờ giả, mạo danh nhiều cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vy Văn Mắn và Vy Văn Tâm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.