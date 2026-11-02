Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả các nhãn hiệu nước ngoài, thu giữ hơn 2.100 tấn phân bón cùng hàng trăm nghìn vỏ bao bì.

XEM CLIP:

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Lam (đối tượng cầm đầu), Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; sự phối hợp của Cục Cảnh sát Môi trường cùng sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Thủ đoạn biến phân bón giá rẻ thành hàng ngoại nhập

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2025 đến nay, Nguyễn Hồng Lam thành lập và điều hành "hệ sinh thái" gồm nhiều doanh nghiệp như: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Lợi dụng tư cách pháp nhân của các công ty này, các đối tượng nhập khẩu phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… rồi tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, KCN Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TPHCM).

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ 11 người. Ảnh: CA

Để biến hàng giá rẻ thành các sản phẩm có giá trị cao, Lam cùng đồng bọn móc nối với giám đốc và trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in các loại bao bì mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế nhập khẩu.

Tại kho hàng, các đối tượng tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón mang nhãn hiệu cao cấp được ưa chuộng trên thị trường như: Magnesium Sulphate (ghi xuất xứ Ấn Độ), Kali Sulphate, phân bón hữu cơ Organic (xuất xứ Bỉ)...

Các đối tượng bị bắt quả tang khi sản xuất phân bón giả các nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: CA

Sau đó, nhóm này chào bán sản phẩm qua các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok… tới các đại lý, hộ kinh doanh tại nhiều tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tổ chức quy trình sản xuất khép kín trong các kho hàng thuê tại khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa và chỉ sử dụng người thân, người quen tham gia vận hành.

Thu giữ hơn 2.100 tấn phân bón và hàng trăm nghìn vỏ bao giả

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an tạm giữ 98.609 bao phân bón với tổng khối lượng 2.157 tấn, trong đó có 4.469 bao đối tượng thừa nhận đã làm giả; 124.100 vỏ bao bì phân bón giả; 2.500 vỏ bao nhập khẩu đã cắt cùng nhiều máy móc sản xuất, 21 trục in bao bì và 25 thùng tài liệu liên quan.

Bao bì, nhãn mác giả thương hiệu nước ngoài. Ảnh: CA

Mở rộng truy xét tại TPHCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã thu hồi thêm số lượng lớn phân bón giả nhãn hiệu đã bán ra thị trường.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, quy trình nhập khẩu, phân tích chất lượng sản phẩm để xử lý nghiêm.

Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các cá nhân, tổ chức đã tiêu thụ phân bón của nhóm đối tượng trên chủ động trình báo, cung cấp thông tin để được hưởng chính sách khoan hồng.