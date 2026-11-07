Nhận làm thêm tại văn phòng công chứng, nữ cán bộ ở Sơn La bị cáo buộc giả chữ ký công chứng viên để trục lợi, với sự giúp sức của con gái và người cháu.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Thị Diệu Hồng (56 tuổi), Vũ Thị Thùy Nga (34 tuổi, con gái Hồng) và Vũ Xuân Hòa (36 tuổi, cháu họ bên chồng của Hồng) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan công an, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La cũ (tỉnh Sơn La), đồng thời nhận làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng (VPCC) Cầm Hà Công.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Diệu Hồng. Ảnh: CACC

Trong quá trình làm việc tại VPCC trên, Hồng đã giả chữ ký công chứng viên trên các hợp đồng mua bán ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng nhằm hưởng lợi bất chính.

Vũ Thị Thùy Nga và Vũ Xuân Hòa cũng làm tại VPCC và bị xác định giúp sức cho Hồng.

Cơ quan CSĐT thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thuỳ Nga. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, qua điều tra mở rộng vụ án liên quan đến VPCC Nguyễn Tiến Vinh, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đắc Hưng (SN 1996, nhân viên) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Kết quả điều tra xác định, Hưng có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng VPCC, thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các động thái trên là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.