Theo thống kê từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đạt 475,04 tỷ USD, tăng mạnh 17% so với năm trước.

Số liệu thống kê chia theo tỉnh, thành phố cũng cho thấy, xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2025 của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ổn định ở mức cao với 8,94 tỷ USD, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm của tỉnh này vọt lên 93,27 tỷ USD - mức cao kỷ lục lịch sử.

Theo đó, Bắc Ninh chính thức trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất cả nước và chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025.

Tại Bắc Ninh, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong đó sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học vẫn là lĩnh vực chủ đạo, đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu chung.

Kế tiếp là TPHCM với kim ngạch xuất khẩu đạt 92,68 tỷ USD, chỉ kém Bắc Ninh 0,59 tỷ USD và chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta.

Có thể thấy, cùng với quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính và dịch chuyển chuỗi sản xuất, vị trí địa phương đứng đầu xuất khẩu hàng hóa cũng có sự thay đổi. Bắc Ninh đã vượt qua TPHCM để giữ ngôi đầu bảng ở nước ta.

Hải Phòng vững chắc ở vị trí thứ ba với kim ngạch đạt 46,55 tỷ USD. Trong khi đó, Phú Thọ vượt qua Đồng Nai (35,01 tỷ USD) để vươn lên xếp thứ tư với kim ngạch 36,59 tỷ USD.

Ngoài 5 địa phương trên, trong top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước còn có Thái Nguyên 30,11 tỷ USD; Ninh Bình 26,34 tỷ USD; Hà Nội 20,89 tỷ USD; Tây Ninh, Đồng Tháp có kim ngạch lần lượt đạt 17,85 tỷ USD và 9,4 tỷ USD.

Cũng theo số liệu thống kê, top 5 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thấp nhất cả nước gồm: Tuyên Quang 305,8 triệu USD; Cao Bằng 37,25 triệu USD; Lai Châu 21,1 triệu USD; Sơn La 15,5 triệu USD và Điện Biên 4,86 triệu USD.

Đây là những tỉnh miền núi, chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp nên xuất khẩu hàng hóa còn khiêm tốn, chỉ đóng góp khoảng 0,81% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm 2025.