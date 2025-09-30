Báo VietNamNet giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Nguyễn Văn Gấu phát biểu khai mạc Đại hội

Kính thưa đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh qua các thời kỳ.

Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; thưa các vị đại biểu khách quý tham dự Đại hội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong không khí phấn khởi, tự hào và đầy kiêu hãnh của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh, đánh dấu khởi đầu của một trang sử mới, tỉnh Bắc Ninh với khát vọng vươn tầm, tăng tốc bứt phá, hòa cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội vô cùng vinh dự được đón nhận tình cảm, lẵng hoa tươi thắm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tặng. Đây là tình cảm quan tâm sâu sắc, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội rất vinh dự, vui mừng được chào đón đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội. Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại biểu con em quê hương Bắc Ninh; các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tới dự, đưa tin về đại hội. Đặc biệt, xin nhiệt liệt chào mừng 449 đại biểu là những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 15,6 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các đại biểu tham dự đại hội những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút trang trọng này, Đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người mà sinh thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là kim chỉ nam, là biểu tượng sáng ngời soi đường cho các thế hệ cán bộ, đảng viên chúng ta noi theo.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ tiền bối, các bậc lão thành cách mạng; các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và quê hương Bắc Ninh. Đại hội trân trọng cảm ơn, tri ân các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà qua các thời kỳ đã dày công vun đắp, tạo dựng nền tảng vững chắc để tỉnh Bắc Ninh không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn những hỗ trợ, đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với văn kiện trình Đại hội. Đồng thời, biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân từ nhiều tháng nay đã thi đua sôi nổi hướng về Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; tỉnh ta cùng với cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 40 năm qua đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đóng góp vào những thành quả chung của đất nước; 5 năm qua, Đảng bộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước đây và Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hiện nay đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 ước đạt 8,98%/năm; nhiều chủ trương đột phá phát triển kinh tế được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn.

Văn hóa, xã hội, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường và mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả rõ nét. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Điều quan trọng nhất là Nhân dân luôn được thụ hưởng thành quả của sự phát triển đem lại, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc. Những kết quả đó là minh chứng sinh động, rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành quả đạt được, nhiệm kỳ qua, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Với tất cả tinh thần khiêm tốn, cầu thị, Đại hội cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thảo luận dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học sâu sắc; đồng thời, xác định bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đứng trước những thời cơ, vận hội mới; cần có các giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu có tính phấn đấu rất cao trong dự thảo Nghị quyết Đại hội, như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11-12%/năm. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 đạt 375.700 tỷ đồng. Chúng ta cũng cần tập trung cao để thảo luận giải pháp, xác định các chương trình, đề án nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Trên cơ sở thực tiễn sinh động của địa phương, các đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Ngoài hai nhiệm vụ chính nêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là phải biểu thị quyết tâm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết vốn là truyền thống quý báu của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị của tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, toàn tâm, toàn ý vì mục tiêu chung là sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa Đại hội!

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phát huy đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới là rất nặng nề nhưng cũng vô cùng vinh dự, vẻ vang; toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thành công của Đại hội. Vì vậy, các đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp vào thành công chung của Đại hội; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Ninh hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu đề ra, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!