Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh gồm 72 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 19 ủy viên.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ này gồm: bà Nguyễn Thị Hương (Phó bí thư Thường trực), ông Vương Quốc Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), và ông Nguyễn Việt Oanh (Chủ tịch HĐND tỉnh).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban Bí thư cũng đã có Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm 15 thành viên. Ông Trần Huy Phương được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đại hội cũng đã tiến hành chỉ định Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách quan trọng.

"Tôi nhận thức rõ, đây là niềm vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh", Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; những thành tựu mà các thế hệ tiền nhiệm đã dày công xây dựng; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Thái và ông Nguyễn Văn Gấu

Ông Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1969, tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên). Từ tháng 4/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.