Ngày 30/10, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân V.V.H. (59 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn, cơ lực bên trái 5/5, bên phải 0/5, thang điểm NIHSS 21 điểm.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn khẩn và chuyển đến phòng can thiệp mạch để xử trí cấp cứu.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh cùng ê-kíp đã tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh - Trưởng khoa Thần kinh, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng (Bệnh viện Bãi Cháy) cùng ê-kíp đã tiến hành chụp mạch não, phát hiện tắc gốc động mạch đốt sống trái, trong khi động mạch đốt sống phải có kích thước nhỏ.

E-kíp quyết định hút huyết khối tại vị trí tắc, tái lập một phần dòng máu lưu thông nhưng phát hiện hẹp nặng gốc động mạch đốt sống trái. Các bác sĩ tiếp tục nong bóng và đưa ống hút chuyên dụng qua vị trí hẹp.

Vị trí huyết khối gây tắc của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Sau can thiệp, hình ảnh chụp mạch cho thấy bệnh nhân tắc động mạch đốt sống đoạn trên và thân nền. Ê-kíp tiếp tục hút huyết khối và bơm thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ. Sau khoảng 10 phút, chụp kiểm tra cho thấy mạch máu được tái thông hoàn toàn.

Nhờ được xử trí nhanh chóng và chính xác, bệnh nhân hồi phục tốt, hiện tỉnh táo hoàn toàn, vận động bình thường, sức cơ 1/2 người phải phục hồi hoàn toàn.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh khám lại cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Theo ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, đây là trường hợp khó do có hẹp rất nặng gốc động mạch đốt sống và tắc mạch ở nhiều vị trí, đặc biệt là ở vị trí đỉnh của động mạch thân nền, động mạch cấp máu cho các cấu trúc sống còn của hệ thần kinh trung ương.