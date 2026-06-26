"Được ăn sáng trên tàu, đỡ mệt hơn đi ô tô"

Chuyến tàu chuyên biệt đầu tiên đưa cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức khởi hành lúc 6h15, mở ra phương thức di chuyển mới cho đội ngũ y bác sĩ làm việc giữa hai cơ sở.

Có mặt từ sáng sớm để tham gia chuyến tàu, bác sĩ Lê Mạnh Quý (Trung tâm Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết đây là lần đầu tiên anh di chuyển bằng tàu hỏa đến cơ sở 2 nên cảm thấy rất đặc biệt.

Theo bác sĩ Quý, nếu như trước đây khoảng 5h30 đến 6h anh mới bắt đầu chuẩn bị đi làm thì hôm nay phải thức dậy từ 4h30 để kịp có mặt tại ga.

"Tôi phải dậy sớm hơn một chút nhưng bệnh viện đã bố trí thời gian hợp lý để cán bộ, nhân viên có thể đến cơ sở 2 đúng giờ làm việc. Tôi hoàn toàn yên tâm với phương án mà bệnh viện đã chuẩn bị", bác sĩ Quý chia sẻ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại cơ sở 1 tiễn đồng nghiệp lên chuyến tàu đầu tiên đến cơ sở 2 ở Ninh Bình. Ảnh: P.Nhung

Theo kế hoạch, thời gian di chuyển bằng tàu từ Hà Nội đến Phủ Lý (Ninh Bình) mất hơn 1 giờ. Sau khi đến ga, bệnh viện tiếp tục bố trí xe trung chuyển đưa cán bộ, nhân viên về cơ sở 2.

Đoàn tàu PL1 chở 500 cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội về cơ sở ở Ninh Bình.

Đánh giá về trải nghiệm ban đầu, bác sĩ Quý cho rằng việc phục vụ bữa sáng ngay trên tàu là một tiện ích rất thiết thực.

"Thông thường, những ngày phải xuống cơ sở 2, nhiều cán bộ, nhân viên không có thời gian ăn sáng. Hôm nay, chúng tôi được phục vụ bữa sáng ngay trên tàu nên rất thuận tiện. Trong thời gian di chuyển, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi", anh nói.

Theo vị bác sĩ này, so với ô tô, tàu hỏa có thể giúp hành khách giảm cảm giác mệt mỏi, nhất là khi tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Các y bác sĩ được phục vụ ăn sáng trên tàu. Ảnh: P.Nhung

Háo hức với hành trình đến cơ sở mới

Cũng có mặt trên tàu từ sáng sớm, bác sĩ Nguyễn Minh Trang (quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất mới lạ và háo hức. Đi tàu không chỉ mang đến một trải nghiệm đặc biệt mà còn giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, giảm nguy cơ chậm trễ khi di chuyển đến cơ sở mới".

Bác sĩ Nguyễn Minh Trang (áo trắng). Ảnh: V. Điệp

Theo bác sĩ Trang, việc tổ chức cho cán bộ, nhân viên y tế di chuyển bằng tàu hỏa là một giải pháp thuận lợi, giúp bảo đảm thời gian làm việc, đồng thời tạo tâm lý thoải mái trước khi bắt đầu nhiệm vụ tại cơ sở mới.

Khi được hỏi về cảm xúc khi là một trong những cán bộ đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở mới, bác sĩ Trang cho biết: "Chúng tôi cảm thấy vừa vui vừa tự hào. Chúng tôi cũng cảm nhận được sự mong đợi của người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận đối với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai khi cơ sở mới đi vào hoạt động".

Nữ bác sĩ bày tỏ kỳ vọng tập thể cán bộ, nhân viên y tế sẽ phát huy chuyên môn, cống hiến hết mình để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên chuyến tàu PL1. Ảnh: P. Nhung

Phát biểu tại lễ ra mắt đoàn tàu, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai là một biểu tượng lớn của nền y học Việt Nam, nơi các y bác sĩ đã lặng lẽ đi qua biết bao đêm trắng, giành giật sự sống cho người bệnh và coi sự hy sinh thầm lặng là lẽ sống của mình.

Khi cơ sở mới đi vào hoạt động, mang cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao đến người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận, nhu cầu di chuyển an toàn của đội ngũ y bác sĩ trở nên cấp thiết.

Để những người thầy thuốc có thể yên tâm bước lên tàu mỗi sáng và vơi bớt sự vất vả sau một ngày dài tận tụy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nỗ lực xây dựng biểu đồ chạy tàu chuyên biệt.

Đoàn tàu tuyến Hà Nội - Phủ Lý gồm 10 toa, thời gian di chuyển khoảng 1 giờ 10 phút, được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu máy, toa xe đến hạ tầng nhà ga và tuyến đường nhằm bảo đảm hành trình an toàn, đúng giờ cho đội ngũ y bác sĩ.