Từ ngày 26/6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đưa vào khai thác đôi tàu chuyên dụng PL1/PL2 tuyến Hà Nội - Phủ Lý, phục vụ cán bộ, nhân viên y tế di chuyển từ Hà Nội đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình làm việc.

Đi tàu 65 phút, trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc VNR cho biết việc tổ chức đoàn tàu riêng xuất phát từ nhu cầu thực tế của Bệnh viện Bạch Mai khi cơ sở 2 tại Ninh Bình đi vào hoạt động.

Theo thông tin bệnh viện cung cấp, có khoảng 1.200 cán bộ, nhân viên sẽ luân chuyển làm việc giữa 2 cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Trong số này, mỗi ngày có từ 500-700 người di chuyển.

"Đặc thù của ngành y tế là yêu cầu thời gian làm việc rất chính xác. Nếu sử dụng ô tô, việc tập trung cán bộ tại các điểm đón, trả cũng như bảo đảm giờ giấc là rất khó, nhất là trong điều kiện giao thông khu vực cửa ngõ Hà Nội thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm", ông Nam nói.

Từ hiệu quả mô hình tàu đưa đón cán bộ Hải Dương - Hải Phòng, ngành đường sắt mở thêm tuyến Hà Nội - Phủ Lý phục vụ nhân viên, y bác sĩ Bạch Mai đi làm mỗi ngày. Ảnh: VNR.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, với phương án vận chuyển bằng tàu hỏa, thời gian từ Hà Nội đến Phủ Lý chỉ khoảng 65-70 phút và đặc biệt có tính ổn định cao.

"Ưu điểm lớn nhất của đường sắt là giờ tàu cố định, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ùn tắc giao thông. Điều này giúp các y bác sĩ chủ động thời gian làm việc, hạn chế áp lực đi lại hàng ngày", ông Nam nhấn mạnh.

Đoàn tàu được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản, phục vụ đồ ăn, nước uống và các nhu cầu thiết yếu, giúp cán bộ, y bác sĩ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca làm việc sau khi đến nơi.

Ngoài ra, tại Ninh Bình, các đơn vị liên quan cũng sẽ phối hợp tổ chức xe trung chuyển từ ga đến bệnh viện.

Không chỉ là bài toán kinh tế

Trước băn khoăn về hiệu quả khai thác của đoàn tàu chuyên biệt này, ông Nam cho rằng đây không đơn thuần là câu chuyện doanh thu.

Theo ông, ngành đường sắt đã có kinh nghiệm từ mô hình tàu đưa đón cán bộ, công nhân viên giữa Hải Phòng và Hải Dương (cũ). Thời gian đầu lượng khách chưa cao nhưng sau quá trình vận hành ổn định, mô hình đã chứng minh được hiệu quả và được người sử dụng đánh giá tích cực.

"Đối với đoàn tàu Bạch Mai, hệ số sử dụng chỗ dự kiến khá cao nên hoàn toàn bảo đảm được tính cân đối thu chi trong khai thác vận hành", ông Nam cho biết.

Lãnh đạo VNR cũng nhấn mạnh, ngoài yếu tố kinh tế, "Đoàn tàu Bạch Mai" còn mang ý nghĩa an sinh xã hội và góp phần phát huy vai trò của vận tải công cộng.

Nếu hàng trăm cán bộ, y bác sĩ cùng sử dụng ô tô để đi lại mỗi ngày, sẽ phát sinh rất nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến Hà Nội – Ninh Bình, làm gia tăng áp lực giao thông và nguy cơ mất an toàn.

"Đây là giải pháp giúp giảm tải cho đường bộ, đồng thời tận dụng lợi thế của đường sắt khi kết nối trực tiếp từ trung tâm đô thị đến các địa phương lân cận", ông Nam nhận định.



Có thể phục vụ cả người dân đi khám bệnh

Theo kế hoạch, đoàn tàu trước mắt phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Tuy nhiên, ngành đường sắt cho biết sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác nếu bệnh viện có nhu cầu vận chuyển vào cuối tuần hoặc các thời điểm khác.

Đáng chú ý, về lâu dài, đoàn tàu còn hướng tới đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến khám, chữa bệnh tại hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

"Trong tính toán của cả hai bên, đây là sản phẩm vận tải có thể phục vụ rộng hơn cho người dân có nhu cầu khám chữa bệnh tại khu vực này trong thời gian tới", ông Nam cho hay.

Hiện đơn vị vận tải và Bệnh viện Bạch Mai đang hoàn thiện phương án giá vé. Lãnh đạo ngành đường sắt cho biết mức giá sẽ được xây dựng hợp lý, bảo đảm tính cạnh tranh và phù hợp với cự ly vận chuyển.