Việc tổ chức đoàn tàu riêng diễn ra cùng thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chuẩn bị đi vào hoạt động.

Trước khi khai thác "Đoàn tàu Bạch Mai", ngành đường sắt đã tổ chức đoàn tàu đưa đón cán bộ từ Hải Dương đến Hải Phòng làm việc sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thu Hằng.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho việc vận hành đoàn tàu, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, chuẩn bị phương tiện, nhân lực và các điều kiện bảo đảm an toàn chạy tàu.

Các đơn vị quản lý hạ tầng được giao rà soát hành lang an toàn giao thông đường sắt, kiểm tra các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh môi trường dọc tuyến Hà Nội - Phủ Lý.

Trong khi đó, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý phải hoàn tất công tác chuẩn bị khu vực đón, trả khách và phương án trung chuyển hành khách trước ngày 25/6.

Theo kế hoạch, lễ khai trương "Đoàn tàu Bạch Mai" sẽ diễn ra vào sáng 26/6 tại ga Hà Nội.

Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 chỉ tổ chức đón, trả khách tại 3 ga gồm Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý. Hàng ngày, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22.

Sau khi xuống tàu tại ga Phủ Lý, cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để làm việc.

Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30, phục vụ nhu cầu đi lại của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện sau giờ làm việc.

Theo kế hoạch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu PL1/PL2 sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên hành trình Hà Nội - Phủ Lý và ngược lại.