Thomas Kelly từng mơ ước trở thành bác sĩ từ thuở nhỏ. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp ngành y tại Đại học Melbourne (Australia), anh chính thức bước chân vào nghề nhưng chỉ vài tháng hành nghề, anh nhận ra thực tế khác xa với tưởng tượng.

“Thời gian dành cho mỗi bệnh nhân chỉ 10 phút. Một ngày tôi phải khám hơn 100 bệnh nhân, đồng thời quản lý hàng trăm xét nghiệm và tác vụ hành chính”, Kelly chia sẻ với CNBC. Áp lực này dẫn đến tình trạng kiệt sức (burnout), một vấn đề phổ biến với nhiều bác sĩ hiện nay.

Chính từ trải nghiệm thực tế đó, Kelly nảy ra ý tưởng: dùng trí tuệ nhân tạo (AI) giảm tải công việc hành chính cho bác sĩ, giúp họ tập trung chăm sóc bệnh nhân.

Khởi nguồn từ Melbourne

Sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Kelly được truyền cảm hứng bởi bác sĩ chăm sóc chính của mình: tận tâm, thông minh và luôn có kế hoạch rõ ràng. “Ông ấy là hình mẫu về cách dùng kiến thức và trí tuệ để giúp người khác”, Kelly nhớ lại.

Trong thời gian học đại học, Kelly vừa theo đuổi ngành y vừa thử sức với toán và khoa học máy tính. Anh còn mở một kênh YouTube hướng dẫn học sinh ôn tập vào ngành y và nhận dạy kèm.

Thomas Kelly, cựu bác sĩ và hiện là CEO Heidi, startup AI y tế định giá 465 triệu USD (khoảng hơn 12 nghìn tỷ đồng). Ảnh: CNBC

Bất ngờ, số học sinh quan tâm đông hơn anh dự tính và từ sở thích này hình thành một doanh nghiệp nhỏ. Để quản lý khối lượng công việc, Kelly bắt đầu xây dựng các công cụ AI hỗ trợ.

Sản phẩm AI đầu tiên mang tên Oscar, một công cụ luyện tập phỏng vấn y khoa, cho phép học sinh thực hành các cuộc phỏng vấn giả lập. Đến năm 2020, khoảng 20.000 học sinh sử dụng Oscar. Chính công cụ này là “mầm mống” dẫn đến Heidi.

Khi nhận ra AI có thể hiểu cuộc trò chuyện giữa học sinh và người phỏng vấn, Kelly suy luận rằng công nghệ tương tự có thể áp dụng giữa bác sĩ và bệnh nhân. AI không chỉ ghi chép mà còn có khả năng hỗ trợ phân tích lâm sàng, từ đó giảm thời gian hành chính và nâng cao hiệu quả chăm sóc.

Năm 2021, Kelly đứng trước lựa chọn táo bạo: tiếp tục học chuyên sâu phẫu thuật mạch máu hay rẽ hướng toàn tâm phát triển công cụ AI.

“Tôi quyết định dấn thân. Nếu không thử, tôi sẽ hối hận cả đời. Bao nhiêu bác sĩ vừa giỏi toán, vừa có kinh nghiệm kinh doanh, có thể tạo ra sản phẩm này? Tôi nghĩ là không nhiều”, anh nói.

Startup AI y tế trị giá gần nửa tỷ USD

Kể từ khi rẽ hướng, Kelly và đội ngũ tập trung phát triển Heidi, một nền tảng AI giúp bác sĩ giảm tải công việc hành chính: tạo tài liệu, ghi chú lâm sàng, quản lý bệnh án. Công cụ này không chỉ hỗ trợ bác sĩ mà còn giúp nâng cao trải nghiệm bệnh nhân.

Tháng 10/2025, công ty gọi vốn vòng B 65 triệu USD (khoảng 1.710 tỷ đồng), nâng định giá Heidi lên 465 triệu USD (khoảng 12.220 tỷ đồng). Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút của thị trường AI y tế và tầm nhìn chiến lược của Kelly.

Anh lý giải: “Một lúc nào đó tôi tự hỏi, nếu nằm trên giường chăm sóc người già, có gia đình bên cạnh, điều gì khiến tôi hối tiếc? Với tôi, đó chắc chắn là nếu không thử làm điều này”.

Câu chuyện của Kelly cho thấy nhiều bài học giá trị cho giới khởi nghiệp. Trước hết, hãy nhìn ra cơ hội từ thực tế: chính áp lực công việc đã trở thành nguồn cảm hứng để tạo ra sản phẩm giải quyết vấn đề thực tế.

Tiếp đó, Kelly dám rẽ hướng và đánh cược, bỏ nghề bác sĩ đầy ổn định để đầu tư toàn bộ tâm huyết vào Heidi, rủi ro cao nhưng phần thưởng lớn, với định giá công ty gần nửa tỷ USD.

Ngoài ra, việc tận dụng công nghệ một cách thông minh giúp anh tối ưu hóa nguồn lực con người và tạo giá trị thực tế.

Heidi không chỉ thành công về mặt tài chính mà còn mang lại giá trị xã hội: giảm áp lực cho bác sĩ, cải thiện trải nghiệm bệnh nhân và mở ra hướng đi mới cho ngành y kết hợp công nghệ.

“Đừng sợ thay đổi. Nếu bạn có ý tưởng cải thiện cuộc sống của nhiều người, hãy thử. Hối tiếc lớn nhất là không dám bắt đầu”, Kelly nhắn nhủ.