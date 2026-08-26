Bác sĩ James Stone, chuyên gia tim mạch tại South Heart Clinic ở Harlingen, Texas (Mỹ), cho biết nước tăng lực là loại đồ uống khiến ông lo ngại.

“Bệnh nhân tim mạch cần tránh loại đồ uống này bằng mọi giá”, bác sĩ Stone nói với Today. Ông đồng thời khuyên những người khác cũng nên hạn chế sử dụng nước tăng lực.

Theo Hiệp hội Đồ uống Mỹ, một lon nước tăng lực thông thường có dung tích khoảng 248ml chứa 80mg caffeine. Tuy nhiên, bác sĩ Stone cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở caffeine mà còn ở việc nhiều chất kích thích được đưa vào cùng một loại đồ uống.

Ông đánh giá caffeine có thể là lựa chọn tốt nếu không vượt quá giới hạn 400mg mỗi ngày nhưng khuyên mọi người nên chọn cà phê đen thay vì nước tăng lực.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân không dùng nước tăng lực. Ảnh: AI

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nước tăng lực thường chứa caffeine, đường bổ sung, các chất phụ gia và những chất kích thích như taurine, guarana và L-carnitine. Các chất này có thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ thần kinh.

Stone cảnh báo việc kết hợp nhiều chất kích thích trong cùng một thời điểm có thể dẫn đến các vấn đề về nhịp tim, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở những người đã mắc bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu cũng từng cảnh báo nước tăng lực có khả năng kích hoạt rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng ở những người mắc bệnh tim di truyền.

Bác sĩ Michael J. Ackerman, chuyên gia tim mạch tại Mayo Clinic (Mỹ), cho biết hàm lượng và sự kết hợp các chất trong nước tăng lực có thể khiến trái tim dễ tổn thương, rơi vào tình trạng nguy hiểm, dẫn đến ngừng tim đột ngột và tử vong.

Những người bị suy tim hoặc bệnh động mạch vành thường sử dụng thuốc chẹn beta để làm chậm nhịp tim. Trong khi đó, nước tăng lực có thể làm tăng nhịp tim, từ đó chống lại tác dụng mà thuốc đang hướng tới.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể gặp tình trạng bồn chồn, tim đập nhanh hoặc đập mạnh sau khi sử dụng nước tăng lực. Bác sĩ Stone cho biết ông thường tiếp xúc người trẻ, vận động viên và người làm ca đêm bị hồi hộp, đánh trống ngực sau khi uống loại đồ uống này để tỉnh táo. Một số người còn sử dụng với tần suất rất cao. Bác sĩ Stone kể có những trẻ cho biết uống 2-3 lon mỗi ngày, thậm chí uống thêm khi học tập.

Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo thanh thiếu niên không nên sử dụng nước tăng lực.